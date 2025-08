Filipek komentuje diss Bedoesa

Po piątkowym dissie Eripe „Rapuj k***o” w nocy z poniedziałku na wtorek Bedoes opublikował swoją odpowiedź. „Efekt motyla – podbijam, jak zaczepiają / Podbiłem tak do Filipka i było tak samo z Matą / Lecz żaden z nich to nie dziwka i mają zasady, szmato” – nawija w „Hit 'Em Up” Borys, odnosząc się do tego, w jaki sposób wcześniej załatwiał sprawy z przeciwnikami i jak wygląda to teraz.

Niespełna 15 godzin po premierze diss ma już niemal 500 tys. wyświetleń. Bedoes kazał czekać na swoją odpowiedź trzy dni. Podejrzewamy, że Eripe nagra kolejną odsłonę beefu wcześniej.

Filipek o dissie Bedoesa

W ostatnich dniach dużo mówiło się o tym, że Bedoes nie pisze swoich dissów sam. W odpowiedzi raper stwierdził, że odpowiedź na kawałek Eripe „napisał mu 2Pac diss, bo Tomb nie miał terminów, a Białasa głupio było mu prosić”.

Po publikacji „Hit 'Em Up” diss Bedoesa krótko skomentował Filipek. „Dojebany diss ;D taka prawda” – ocenił na X Filip.

