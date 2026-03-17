Fetty Wap zapowiada nowy album „Zavier” po odsiadce

Powrót Fetty Wapa po trzech latach

Fetty Wap ogłosił wydanie swojego nowego albumu Zavier, który będzie pierwszym pełnoprawnym LP od czasu jego wyjścia z więzienia w styczniu 2026 roku. Raper spędził ponad trzy lata za kratkami, a jego wcześniejsze doświadczenia odbiły się na życiu osobistym i twórczości. W oświadczeniu Fetty podkreślił, że jest wdzięczny fanom, rodzinie i zespołowi za wsparcie w tym czasie.

Artysta zaznaczył, że nowy materiał muzyczny odzwierciedla „nowy rozdział” w jego życiu, a jego celem jest przyniesienie „pozytywnej energii i dobrych wibracji” słuchaczom. Album Zavier zawiera 17 utworów i jest pierwszym pełnym wydawnictwem Fetty od 2023 roku (King Zoo).

Trailer i spojrzenie na życie po więzieniu

Fetty Wap podsycił oczekiwania fanów, publikując filmowy trailer albumu, w którym opowiada o swojej sytuacji po powrocie do rapu. W czarno-białym klipie mówił o utracie pieniędzy i wpływie sławy, stwierdzając, że w pewnym momencie stał się „postać w swoim własnym życiu”, a ludzie kochali go za to, co mógł zaoferować, a nie za to, kim naprawdę był.

Dodatkowo, fragmenty z sesji studyjnych pokazały Fetty’ego rapującego na bicie utworu Polo G „Rapstar”, co spotkało się z reakcją samego Polo G, który wyraził, jak wiele Fetty Wap znaczył dla niego w młodości.

Trasa koncertowa po premierze albumu

Po premierze Zavier, zaplanowanej na 27 marca 2026 roku, Fetty Wap wyruszy w trasę koncertową po północnym wschodzie USA. Trasa rozpocznie się 4 kwietnia w Montclair w New Jersey, a kolejne przystanki obejmą Hartford (Connecticut), Albany (Nowy Jork) i Stroudsburg (Pensylwania).