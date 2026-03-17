Fetty Wap zapowiada nowy album „Zavier” po odsiadce

„Nowy rozdział w moim życiu”

2026.03.17

Fetty Wap zapowiada nowy album „Zavier” po odsiadce

Powrót Fetty Wapa po trzech latach

Fetty Wap ogłosił wydanie swojego nowego albumu Zavier, który będzie pierwszym pełnoprawnym LP od czasu jego wyjścia z więzienia w styczniu 2026 roku. Raper spędził ponad trzy lata za kratkami, a jego wcześniejsze doświadczenia odbiły się na życiu osobistym i twórczości. W oświadczeniu Fetty podkreślił, że jest wdzięczny fanom, rodzinie i zespołowi za wsparcie w tym czasie.

Artysta zaznaczył, że nowy materiał muzyczny odzwierciedla „nowy rozdział” w jego życiu, a jego celem jest przyniesienie „pozytywnej energii i dobrych wibracji” słuchaczom. Album Zavier zawiera 17 utworów i jest pierwszym pełnym wydawnictwem Fetty od 2023 roku (King Zoo).

Trailer i spojrzenie na życie po więzieniu

Fetty Wap podsycił oczekiwania fanów, publikując filmowy trailer albumu, w którym opowiada o swojej sytuacji po powrocie do rapu. W czarno-białym klipie mówił o utracie pieniędzy i wpływie sławy, stwierdzając, że w pewnym momencie stał się „postać w swoim własnym życiu”, a ludzie kochali go za to, co mógł zaoferować, a nie za to, kim naprawdę był.

Dodatkowo, fragmenty z sesji studyjnych pokazały Fetty’ego rapującego na bicie utworu Polo G „Rapstar”, co spotkało się z reakcją samego Polo G, który wyraził, jak wiele Fetty Wap znaczył dla niego w młodości.

Trasa koncertowa po premierze albumu

Po premierze Zavier, zaplanowanej na 27 marca 2026 roku, Fetty Wap wyruszy w trasę koncertową po północnym wschodzie USA. Trasa rozpocznie się 4 kwietnia w Montclair w New Jersey, a kolejne przystanki obejmą Hartford (Connecticut), Albany (Nowy Jork) i Stroudsburg (Pensylwania).

Popularne newsy

KORN wraca do Polski. Euro Tour 2026 zawita do Krakowa
NEWS

KORN wraca do Polski. Euro Tour 2026 zawita do Krakowa

Kristin Cabot znana z afery z „kiss cam” z koncertu Coldplay przyznaje, że jej mąż także był na tym koncercie
NEWS

Kristin Cabot znana z afery z „kiss cam” z koncertu Coldplay przyznaje, że jej mąż także był na tym koncercie

Po raz pierwszy w historii k-popowy utwór wygrał Oskara
NEWS

Po raz pierwszy w historii k-popowy utwór wygrał Oskara

Tomb ujawnił, ile bierze za pisanie kawałków dla influencerów i raperów
NEWS

Tomb ujawnił, ile bierze za pisanie kawałków dla influencerów i raperów

Molesta Ewenement zaprasza na 30. urodziny. Legenda polskiego rapu z wyjątkowym koncertem w Warszawie
NEWS

Molesta Ewenement zaprasza na 30. urodziny. Legenda polskiego rapu z wyjątkowym koncertem w Warszawie

Kayah była gwiazdą wczorajszego odcinka „Tańca z gwiazdami”. Krzysztof Ibisz pomylił ją z inną legendarną wokalistką
NEWS

Kayah była gwiazdą wczorajszego odcinka „Tańca z gwiazdami”. Krzysztof Ibisz pomylił ją z inną legendarną wokalistką

25 lat „Na Legalu”. Peja i Slums Attack świętują ćwierć wieku kultowego albumu koncertem w Poznaniu
NEWS

25 lat „Na Legalu”. Peja i Slums Attack świętują ćwierć wieku kultowego albumu koncertem w Poznaniu

Pezet i Bedoes w jednym numerze z MIÜ. Premiera lada moment

Pezet i Bedoes w jednym numerze z MIÜ. Premiera lada moment

Mixtape tworzony w trudnych okolicznościach

4 minuty temu

CGM
14-latka zarapowała w „Must Be The Music” numer Eminema i podbiła serca jury

14-latka zarapowała w „Must Be The Music” numer Eminema i podbiła serc ...

Młody talent i odważny wybór repertuaru

24 minuty temu

CGM
Rosalía wyraziła podziw dla Picassa. Teraz przeprasza: „Nie wiedziałam o przypadkach przemocy wobec kobiet”

Rosalía wyraziła podziw dla Picassa. Teraz przeprasza: „Nie wiedziałam ...

Publiczne przeprosiny i refleksja

2 godziny temu

CGM
Sistars z czterema koncertami w warszawskim Jassmine

Sistars z czterema koncertami w warszawskim Jassmine

Rezydentura legendarnego zespołu w najlepszej koncertowej sali w Warszawie

4 godziny temu

CGM
My Chemical Romance pracuje nad tajnym projektem teatralnym

My Chemical Romance pracuje nad tajnym projektem teatralnym

Emo ikony wkraczają na scenę teatralną

9 godzin temu

CGM
25 lat „Na Legalu”. Peja i Slums Attack świętują ćwierć wieku kultowego albumu koncertem w Poznaniu

25 lat „Na Legalu”. Peja i Slums Attack świętują ćwierć wieku kultoweg ...

Album, który zmienił polski rap

10 godzin temu