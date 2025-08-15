Feel i Julia Żugaj w nowym hicie. Posłuchaj poruszajacej ballady „Sam na sam”

Szukaj
Feel i Julia Żugaj zaskakują emocjonalnym duetem.

2025.08.15

Zespół Feel i Julia Żugaj połączyli siły, tworząc singiel, który ma szansę stać się hitem jesieni. „Sam na sam” to nowa, poruszająca ballada, która właśnie ujrzała światło dzienne i jest już dostępna w serwisach streamingowych oraz na YouTube. To muzyczna niespodzianka dla fanów obu artystów.

„Radość i zabawa muzyka jest nieodłącznym elementem tworzenia i bycia na scenie. Ta radość pojawiła się w studio. Julka nagrywała swoje piosenki ja swoje. Od słowa do słowa i przedstawiłem Julce piosenkę Sam na Sam. Wpadła w ucho a dobry vibe doprowadził do nagrania jej wspólnie. Fajna muzyczna zabawa. Dobra energia. Mamy nadzieję że piosenka do Was trafi!” – mówi Piotr Kupicha

Wzruszająca kompozycja, która chwyta za serce i zostaje w pamięci. „Sam na sam” to nie tylko piosenka – to muzyczny manifest o potrzebie bliskości w dzisiejszym, zabieganym świecie. To idealny utwór na romantyczne wieczory, spokojne chwile i do słuchania w chwilach refleksji. Do singla powstał także klimatyczny teledysk, który podkreśla emocjonalny wydźwięk utworu.

