CGM

Faworytka fanów Eurowizji 2026 wycofała się w ostatniej chwili. Norbert Wronka odmówił zastępstwa

Dlaczego Karolina Czarnecka zrezygnowała?

2026.01.14

opublikował:

Faworytka fanów Eurowizji 2026 wycofała się w ostatniej chwili. Norbert Wronka odmówił zastępstwa

Niepokój wokół Eurowizji 2026 w Polsce narasta. Tegoroczny konkurs odbędzie się w Wiedniu w dniach 12, 14 i 16 maja, jednak wciąż nie wiadomo, kto ostatecznie wystąpi w barwach naszego kraju. Według najnowszych informacji, jedna z faworytek polskich fanów, Karolina Czarnecka, niespodziewanie wycofała się z krajowych preselekcji.

Dlaczego Karolina Czarnecka zrezygnowała?

Źródła Pudelka wskazują, że decyzja Czarneckiej nie była związana z powodami politycznymi ani kontrowersjami wokół udziału Izraela w konkursie. Problemem okazała się niedyspozycja jednej z członkiń jej trzyosobowego zespołu, który miał wystąpić w ramach estetyki singla. Czarnecka uznała, że skoro nie mogą wystąpić w pełnym składzie, nie wezmą udziału w preselekcjach.

„Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego” – miało być jej motto w tej sytuacji, podkreśla nasze źródło.

Norbert Wronka odmówił zastępstwa

Po rezygnacji Karoliny, Telewizja Polska skontaktowała się z pierwszym nazwiskiem z listy rezerwowej, Norbertem Wronką. Muzyk jednak odmówił udziału. W tym samym dniu na Instagramie opublikował wymowny post: obok flagi Palestyny dodał emotikonę czerwonego serca oraz utwór „Freedom” Beyoncé.

Decyzje te dodatkowo komplikują sytuację TVP, która już wcześniej miała problemy z organizacją preselekcji i budżetem na Eurowizję 2026. Oficjalne nazwisko polskiego reprezentanta ma zostać ujawnione 14 stycznia na stronach Telewizji Polskiej, bez tradycyjnej konferencji prasowej.

Kto był faworytem?

Do grona potencjalnych kandydatów wymieniano m.in.: Karolinę Czarnecką, Basię Giewont, Stanisława Kukulskiego, Jeremiego Sikorskiego, Aleksandrę Antoniak, Alicję Szemplińską, Karolinę Szczurowską, Anastazję Maciąg oraz Piotra Pręgowskiego. Teraz, po wycofaniu się Czarneckiej i odmowie Wronki, polski finał preselekcji pozostaje zagadką.

Tagi


Popularne newsy

Julia Wieniawa, Dziarma, Hela, Julia Pietrucha i inni pokazali jak wyglądali w 2016 roku
NEWS

Julia Wieniawa, Dziarma, Hela, Julia Pietrucha i inni pokazali jak wyglądali w 2016 roku

TVP ma problemy z preselekcjami do Eurowizji 2026. Koncert, który ma wyłonić polskiego kandydata się nie odbędzie, bo brakuje pieniędzy?
NEWS

TVP ma problemy z preselekcjami do Eurowizji 2026. Koncert, który ma wyłonić polskiego kandydata się nie odbędzie, bo brakuje pieniędzy?

Czy Łona i Webber zakończyli współpracę. Czy weterani są skonfliktowani?
NEWS

Czy Łona i Webber zakończyli współpracę. Czy weterani są skonfliktowani?

Raper z Atlanty skazany na 70 lat więzienia i 40 mln dolarów zadośćuczynienia
NEWS

Raper z Atlanty skazany na 70 lat więzienia i 40 mln dolarów zadośćuczynienia

Madison Beer ogłasza trasę THE LOCKET TOUR. Piosenkarka wystąpi w Krakowie
NEWS

Madison Beer ogłasza trasę THE LOCKET TOUR. Piosenkarka wystąpi w Krakowie

BMW, w którym postrzelono Tupaca od lat jest na sprzeda i od lat nie ma na nie chętnego
NEWS

BMW, w którym postrzelono Tupaca od lat jest na sprzeda i od lat nie ma na nie chętnego

Bedoes ostrzega przed gazem rozweselającym. „To plaga wśród małolatów”
NEWS

Bedoes ostrzega przed gazem rozweselającym. „To plaga wśród małolatów”

Polecane

CGM
Quebonafide pojawił się na studniówce w Suwałkach. Jedna z nauczycielek zachwycona

Quebonafide pojawił się na studniówce w Suwałkach. Jedna z nauczyciele ...

Quebonafide wzbudził ogromne emocje podczas studniówki w Suwałkach

2 godziny temu

CGM
Kurupt trafił do szpitala. Legendarny raper walczył z poważnymi problemami zdrowotnymi

Kurupt trafił do szpitala. Legendarny raper walczył z poważnymi proble ...

Raper od kilku tygodni przebywa w szpitalu

6 godzin temu

CGM
Conchita Wurst wycofuje się z Eurowizji. „To bardzo osobista decyzja”

Conchita Wurst wycofuje się z Eurowizji. „To bardzo osobista decyzja”

„Czas na zmiany”

6 godzin temu

CGM
The Voice Kids” po poważnych zmianach. W 9. edycji fotel jurorski zachowuje jedynie Cleo

The Voice Kids” po poważnych zmianach. W 9. edycji fotel jurorski zach ...

Program „The Voice Kids” już wkrótce powróci na antenę TVP

6 godzin temu

CGM
Katarzyna Cerekwicka wspomina najgorszy rok w życiu. „Strach, bezsilność i walka o przetrwanie”

Katarzyna Cerekwicka wspomina najgorszy rok w życiu. „Strach, bezsilno ...

Szczerość zamiast nostalgii

6 godzin temu

CGM
DJ Mustard schudł 54 kg. Śmierć Fredo Santany i strach przed COVID-19 były przełomem

DJ Mustard schudł 54 kg. Śmierć Fredo Santany i strach przed COVID-19 ...

Producent przeszedł jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz w świecie hip-hopu

6 godzin temu