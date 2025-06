Fanka próbowała wtargnąć do domu członka BTS. Została aresztowana

fot. mat. pras.

Jak podaje BBC, w środę, zaledwie kilka godzin po tym, jak Jungkook został oficjalnie zwolniony z obowiązkowej służby wojskowej w Korei Południowej, do domu artysty wtargnęła fanka. Kobieta miała przylecieć z Chin, na własne oczy zobaczyć moment zakończenia służby przez artystę, jednak później udała się pod jego mieszkanie w Seulu, gdzie kamery zarejestrowały, jak próbuje wpisać kody do zamka szyfrowego, usiłując wejść do środka.

Kobieta została aresztowana około godziny 16:20 polskiego. Ani sam Jungkook, ani jego reprezentanci nie skomentowali incydentu. Nie wiadomo na razie, czy kobieta usłyszy zarzuty ani jakie konsekwencje może ponieść.

Członkowie BTS kończą służbę wojskową

Jungkook oraz jego kolega z zespołu, Jimin, po dwóch latach zostali oficjalnie zwolnieni ze służby wojskowej w środę. Dzień wcześniej podobne informacje ogłosili RM i V.

Jin zakończył służbę już latem zeszłego roku, a J-Hope dołączył do niego w październiku. Suga wciąż odbywa służbę zastępczą jako pracownik służby cywilnej i ma zostać zwolniony jeszcze w tym miesiącu. Po jego powrocie BTS ma się ponownie zebrać, by zaplanować powrót na scenę.

Zespół zawiesił działalność w 2022 roku, by członkowie mogli odbyć obowiązkową służbę i skupić się na solowych projektach. Teraz czas na wznowienie zespołowych aktywności.