Fan złapał Halsey za pośladki podczas koncertu

Niepokojący incydent na koncercie Halsey

2025.11.09

Fan złapał Halsey za pośladki podczas koncertu

Podczas koncertu Halsey w Waszyngtonie doszło do niepokojącego zdarzenia, które błyskawicznie obiegło internet. Jeden z fanów w tłumie postanowił przekroczyć granice i chwycił wokalistkę w tyłek – w trakcie wykonywania utworu „Is There Somewhere”!

🎥 Nagranie pokazuje całą sytuację

Nagranie z miejsca zdarzenia ukazuje, że mężczyzna wsunął rękę pod skórzaną spódnicę Halsey, tuż przy jej udzie, na oczach setek fanów. Dopiero po chwili interweniowała ochrona, odciągając intruza, ale reakcja była wyraźnie spóźniona.

💪 Profesjonalizm Halsey

Mimo całej sytuacji Halsey zachowała spokój i profesjonalizm – kontynuowała występ jakby nic się nie stało, kończąc piosenkę i dając publiczności pełne show.

🔥 Fani reagują w sieci

Internauci natychmiast wyrazili swoje oburzenie, apelując o szacunek dla artystów i podkreślając, że takie zachowania są niedopuszczalne. Niestety, nie jest to odosobniony przypadek – w ostatnich miesiącach podobne sytuacje miały miejsce podczas koncertów Billie Eilish, a wcześniej Bebe Rexha została uderzona w twarz i skończyła z siniakiem.

