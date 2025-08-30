Fan masturbował się na koncercie Korna i SOAD. Innemu słuchaczowi się to nie spodobało, więc podszedł i z uderzył go z całej siły w głowę

fot. kadr z wideo

Na TikToku pojawiło się niepokojące wideo, zarejestrowane podczas koncertu Korna i System Of A Down na stadionie MetLife w New Jersey. Można na nim zobaczyć fana, który siedząc na trybunach, masturbuje się w trakcie występu Korna. Zachowanie widza ewidentnie nie przypadło do gustu innemu uczestnikowi koncertu. W pewnym momencie mężczyzna podchodzi do nieobyczajnie zachowującego się widza i z całej siły uderza go w głowę.

Do akcji wkroczyła ochrona

Po chwili na miejscu pojawili się ochroniarze i wyprowadzili osobliwie bawiącego się podczas występu Korna widza. Poniższe nagranie pokazuje, że ten wcale nie miał ochoty opuszczać trybun, więc przy okazji wywiązała się groźna szarpanina.

Utarło się, że muzyka łagodzi obyczaje. Cóż – w tym przypadku niekoniecznie.