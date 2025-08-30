Szukaj
CGM

Fan masturbował się na koncercie Korna i SOAD. Innemu słuchaczowi się to nie spodobało, więc podszedł i z uderzył go z całej siły w głowę

Ochrona miała spory problem.

2025.08.30

opublikował:

Fan masturbował się na koncercie Korna i SOAD. Innemu słuchaczowi się to nie spodobało, więc podszedł i z uderzył go z całej siły w głowę

fot. kadr z wideo

Na TikToku pojawiło się niepokojące wideo, zarejestrowane podczas koncertu Korna i System Of A Down na stadionie MetLife w New Jersey. Można na nim zobaczyć fana, który siedząc na trybunach, masturbuje się w trakcie występu Korna. Zachowanie widza ewidentnie nie przypadło do gustu innemu uczestnikowi koncertu. W pewnym momencie mężczyzna podchodzi do nieobyczajnie zachowującego się widza i z całej siły uderza go w głowę.

Do akcji wkroczyła ochrona

Po chwili na miejscu pojawili się ochroniarze i wyprowadzili osobliwie bawiącego się podczas występu Korna widza. Poniższe nagranie pokazuje, że ten wcale nie miał ochoty opuszczać trybun, więc przy okazji wywiązała się groźna szarpanina.

Utarło się, że muzyka łagodzi obyczaje. Cóż – w tym przypadku niekoniecznie.

Tagi


Popularne newsy

Po „Suce” czas na „Samicę psa”. Mes zepsuje Tedemu weekend?
NEWS

Po „Suce” czas na „Samicę psa”. Mes zepsuje Tedemu weekend?

„Są zasady dla Jacka i zasady dla Piotrka – Jacek powie policji, gdzie dilera spotkał” – Mes odpowiada na diss Tedego
NEWS

„Są zasady dla Jacka i zasady dla Piotrka – Jacek powie policji, gdzie dilera spotkał” – Mes odpowiada na diss Tedego

Kubańczyk szczerze o Zuzi Fijak z modelek: „Oświadczę się jej. Nigdy nie byłem tak zakochany”
NEWS

Kubańczyk szczerze o Zuzi Fijak z modelek: „Oświadczę się jej. Nigdy nie byłem tak zakochany”

„Co tu kminić? Skolimowi rób rimming” – diss Mesa na Tedego słowo po słowie
NEWS

„Co tu kminić? Skolimowi rób rimming” – diss Mesa na Tedego słowo po słowie

Fagata: „Jestem dziewczyną na zawsze, nie jakąś k***ą na chwilę”
NEWS

Fagata: „Jestem dziewczyną na zawsze, nie jakąś k***ą na chwilę”

Tomb: „Z ghostwritingu są lepsze pieniądze niż z rapowania”
NEWS

Tomb: „Z ghostwritingu są lepsze pieniądze niż z rapowania”

To musiało się tak skończyć – Dawid Podsiadło i Artur Rojek wydadzą wspólną płytę
NEWS

To musiało się tak skończyć – Dawid Podsiadło i Artur Rojek wydadzą wspólną płytę

Polecane

CGM
French Montana wydał milion dolarów na pierścionek zaręczynowy dla arabskiej księżniczki

French Montana wydał milion dolarów na pierścionek zaręczynowy dla ara ...

Luksusowy pierścionek wart fortunę

1 godzinę temu

CGM
Sabrina Carpenter zdradza, dlaczego zorganizowała imprezę z okazji premiery płyty na cmentarzu

Sabrina Carpenter zdradza, dlaczego zorganizowała imprezę z okazji pre ...

Album party na Hollywood Forever Cemetery

1 godzinę temu

CGM
„Co tu kminić? Skolimowi rób rimming” – diss Mesa na Tedego słowo po słowie

„Co tu kminić? Skolimowi rób rimming” – diss Mesa na ...

Mamy pełny tekst "Samicy psa"

2 godziny temu

CGM
Tribbs zaprezentował remix klasyka „Ale to już było” Maryli Rodowicz

Tribbs zaprezentował remix klasyka „Ale to już było” Maryl ...

Co powiecie na nową wersję?

3 godziny temu

CGM
Titus wspomina „złote czasy” Acid Drinkers: „Urwali mi kiedyś spodnie na koncercie. Zostałem w samych gaciach”

Titus wspomina „złote czasy” Acid Drinkers: „Urwali ...

"Jaki numer grasz? Nie wiem, a ty? Też nie wiem".

3 godziny temu

CGM
„Są zasady dla Jacka i zasady dla Piotrka – Jacek powie policji, gdzie dilera spotkał” – Mes odpowiada na diss Tedego

„Są zasady dla Jacka i zasady dla Piotrka – Jacek powie po ...

"Idź gamoniu z Boysami, proś wioski na dancefloor".

10 godzin temu