Fagata wystąpiła z Matą na Torwarze. „Nie podpisałem jej dla hajsu. Fagata jest najlepszą raperką w Polsce”

Podczas ostatniego koncertu Maty na warszawskim Torwarze doszło do wyjątkowego momentu, który rozpala internetową debatę. Fagata – influencerka i raperka, która coraz odważniej wkracza w świat rapu – została zaprezentowana publiczności jako najlepsza raperka w Polsce przez samego Matę.
Fagata pojawiła się na scenie u boku Maty
W pewnym momencie show raper przywitał Fagatę na scenie i zwrócił się do tłumu:
„Chciałem wam coś powiedzieć. Tu nie chodzi tylko o hajs. Podpisałem Fagatę dlatego, że uważam, że jest najlepszą raperką w Polsce.”
W odpowiedzi Fagata powiedziała:
„Najlepszy raper i najlepsza raperka w Polsce na jednej scenie.”
Fagata zagrała kilka numerów a obok niej pojawiła się Natalisa.
Wyświetl ten post na Instagramie