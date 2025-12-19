Fagata wystąpiła z Matą na Torwarze. „Nie podpisałem jej dla hajsu. Fagata jest najlepszą raperką w Polsce”

CGM

Podczas ostatniego koncertu Maty na warszawskim Torwarze doszło do wyjątkowego momentu, który rozpala internetową debatę. Fagata – influencerka i raperka, która coraz odważniej wkracza w świat rapu – została zaprezentowana publiczności jako najlepsza raperka w Polsce przez samego Matę.

Fagata pojawiła się na scenie u boku Maty

W pewnym momencie show raper przywitał Fagatę na scenie i zwrócił się do tłumu:

„Chciałem wam coś powiedzieć. Tu nie chodzi tylko o hajs. Podpisałem Fagatę dlatego, że uważam, że jest najlepszą raperką w Polsce.”

W odpowiedzi Fagata powiedziała:

Najlepszy raper i najlepsza raperka w Polsce na jednej scenie.”

Fagata zagrała kilka numerów a obok niej pojawiła się Natalisa.

 

