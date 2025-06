Fagata twierdzi, że nie zrobiła był szefowi Popkillera gały. Wszystko wskazuje na to, że dziennikarz nigdy nie był zainteresowany taką opcją

Foto: @piotr_tarasewicz

Wygląda na to, że Fagata nadal ma żal do redakcji Popkillera za to, że nie nominowano jej do nagrody dla Najlepszej polskiej raperki. W opublikowanym dziś singlu „Mama mówiła” twórczyni zdissowała Mateusza Natali. „Ej, Tobie Natali nie zrobiłabym g*ły nawet za Grammy” – nawinęła Fagata.

Poprzednim razem Mateusz Natali odpowiedział

Przypomnijmy – pod koniec marca Fagata zwróciła się otwarcie do redakcji Popkillera, pisząc: – Komu trzeba ob*****ąć, żeby dostać nominację? Bo ewidentnie trzeba dobrze d*** dać, skoro są nominowane laski, które nie rapują.

Mateusz odpowiedział wówczas na zaczepkę, pisząc: – My nie zamykamy przed nikim drzwi, ale też nie nominujemy każdego, kto coś nagrał. W przypadku influencerów uznajemy pewien próg wejścia, w którym widzimy, że ktoś poszedł w to na serio, nagrał odpowiednio dużo autorskiej muzyki i został w jakimś stopniu zaakceptowany przez rapową scenę i środowisko. Do tej pory (o ile dobrze pamiętam) ze wszystkich twórców internetowych nagrywających rapowane utwory w nominacjach znaleźli się jedynie Multi i Merghani, którzy staż muzyczny mają dość konkretny (no i Eryk Moczko, który rapował, zanim został influencerem). Możliwe, że za rok lista się wydłuży, zobaczymy.

Tym razem szef Popkillera przemówił

Mateusz przebywający obecnie na urlopie odpowiedział Fagacie w zabawny sposób. Na wers „Ej, Tobie Natali nie zrobiłabym g*ły nawet za Grammy” – odpisał: „Dzięki za info, ale to Ty dzwonisz” . Pełną wypowiedź Mateusza znajdziecie poniżej.