Eurowizja Junior 2025 zakończona. Znamy wyniki. Polska w tym roku bez sukcesu

2025.12.14

Tegoroczna Eurowizja Junior 2025 dobiegła końca. W wielkim finale, który odbył się w Gruzji, wystąpili młodzi artyści z 18 krajów. Polskę reprezentowała Marianna Kłos z piosenką „Brightest Light”, uznawana przed konkursem za jedną z faworytek do czołowych lokat. Teraz znamy już oficjalne wyniki.

Marianna Kłos na Eurowizji Junior 2025 – jak poszło Polsce?

12-letnia Marianna Kłos wystąpiła jako dziewiąta w kolejności startowej. Jej występ został bardzo dobrze przyjęty przez publiczność, a efektowna oprawa sceniczna i emocjonalne wykonanie przyniosły jej gromkie brawa w hali. Po zakończeniu wszystkich prezentacji rozpoczęło się głosowanie, w którym – podobnie jak w dorosłej Eurowizji – połowę punktów przyznawało jury, a połowę widzowie.

Wyniki głosowania – punkty jury i publiczności

Po podliczeniu głosów jurorskich Polska zajmowała 7. miejsce, zdobywając 72 punkty. Następnie doliczono wyniki głosowania publiczności, od której Marianna Kłos otrzymała 67 punktów.

Ostateczny wynik Polski:

  • 139 punktów łącznie

  • 8. miejsce w finale Eurowizji Junior 2025

Kto wygrał Eurowizję Junior 2025?

Zwyciężczynią tegorocznej edycji została reprezentantka Francji, która zdobyła najwyższą łączną liczbę punktów od jury i widzów. Konkurs zgromadził 18 uczestników i zakończył się bez niespodzianek w ścisłej czołówce, choć walka o podium była bardzo wyrównana.

Czy to sukces dla Polski?

Choć Polska nie sięgnęła tym razem po zwycięstwo, 8. miejsce w tak silnej stawce to solidny rezultat. Marianna Kłos dołączyła do grona reprezentantów, którzy godnie zaprezentowali Polskę na międzynarodowej scenie i potwierdzili, że nasz kraj wciąż liczy się w Eurowizji Junior. Występ Marianny był jednym z najlepiej ocenianych pod względem artystycznym i może stać się ważnym krokiem w dalszej karierze młodej wokalistki.

