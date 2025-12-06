Ero i Włodi ruszają w RNT Tour. Sprawdź gdzie zagrają legendy rapu

Po listopadowej premierze wspólnego albumu „Reszty Nie Trzeba”, Ero i Włodi rozpoczęli oficjalną trasę koncertową RNT Tour. To prawdziwa gratka dla fanów polskiego rapu i wszystkich, którzy kochają szczerość oraz autentyczność na scenie.

Trasa koncertowa Ero & Włodi – szczegóły

Pierwszym przystankiem RNT Tour był Kraków (22 listopada, klub Poczta Główna), a następnie artyści wystąpili we Wrocławiu (04 grudnia, Stary Klasztor). Kolejne przystanki trasy obejmują:

07.12 – Poznań | 2progi

11.12 – Gdańsk | Drizzly Grizzly

19.12 – Katowice | Królestwo

21.12 – Warszawa | Oczki

„Reszty Nie Trzeba” – esencja polskiego rapu

Album „Reszty Nie Trzeba” zawiera osiem premierowych numerów, które pokazują, dlaczego Ero i Włodi są legendami polskiej sceny hip-hopowej. Twórcy od lat udowadniają, że autentyczność, doświadczenie i charyzma to waluta, która nie traci na wartości.

Płyta ukazała się 7 listopada 2025 nakładem Def Jam Recordings Poland. Album dostępny jest w wersji cyfrowej tutaj, a fizyczne wydania można zamawiać na stronie defjam.pl.