Eripe kończy beef z Bedoesem. „Aż tak cię to boli, że połowa sceny cię tu serdecznie pi***oli”?

fot. YouTube

Beef Eripe vs Bedoes – rozdział trzeci. Po „Helikopterze w ogniu” Borysa czas na „Co cię boli” – trzeci i według zapowiedzi Eripe ostatni diss wymierzony w lidera 2115. Reprezentant Patokalipsy wyśmiewa Bedoesa za tłumaczenie wszystkich jego błędów młodością, zauważa także, że Bedi zawdzięcza Quebonafide więcej niż RIP, a także każe sobie podziękować, ponieważ zdaniem Eripe dzięki jego dissom scena zaczęła uważać Bedoesa za rapera.

Czy to faktycznie ostatni diss?

„Już myślałeś, że wygrałeś, a tu znowu masz pecha, twoi idole dają bit mi, żebym cię ro****ał” – nawija na otrzymanym od Rycha i Decksa bicie Eripe. Raper dotyka swoim kawałku także najświeższych wydarzeń w karierze Bedoesa – jego średnio odebranego przez publikę koncertu przed 50 Centem na PGE Narodowym. Czy to faktycznie ostatni diss krakowskiego rapera w tym konflikcie? Dużo zależy od odpowiedzi Bedoesa.