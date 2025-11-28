Eric Lu wraca na polski rynek. Albumy zwycięzcy Konkursu Chopinowskiego ponownie dostępne

Powrót Erica Lu na polski rynek fonograficzny to ważna wiadomość dla wszystkich miłośników muzyki klasycznej i fanów Konkursu Chopinowskiego. Warner Classics ogłosił, że pełen katalog nagrań tegorocznego zwycięzcy znów trafił do sprzedaży w Polsce. Albumy pianisty są dostępne m.in. w salonach Empik oraz u pozostałych dystrybutorów.

Powrót pełnej dyskografii Erica Lu

Eric Lu od lat zachwyca krytyków i publiczność swoją dojrzałą, emocjonalnie głęboką interpretacją repertuaru klasycznego. Jego nagrania dla Warner Classics – wcześniej trudno dostępne w Polsce – ponownie trafiły do sprzedaży. Wśród nich znajdują się m.in.:

Beethoven: IV Koncert fortepianowy / Chopin: Sonata b-moll i Ballada f-moll (2018)

Chopin: 24 Preludia / Brahms: Intermezzo / Schumann: Ghost Variations (2020)

Schubert: Sonaty fortepianowe D784 & D959 (2022)

Dzięki temu melomani mogą teraz kompleksowo prześledzić rozwój artystyczny pianisty na przestrzeni ostatniej dekady.

Od 17-latka do triumfatora – niezwykła droga Erica Lu

Choć Eric Lu już w 2015 roku – jako 17-latek – zdobył IV nagrodę XVIII Konkursu Chopinowskiego, to właśnie tegoroczna edycja przyniosła mu długo wyczekiwane zwycięstwo. Dzięki temu powróciło zainteresowanie jego wcześniejszymi nagraniami, które pozwalają porównać młodzieńczą świeżość z dojrzałym stylem interpretacyjnym widocznym w 2025 roku.

Melomani otrzymują tym samym unikalną możliwość wysłuchania, jak na przestrzeni lat zmieniała się jego wrażliwość, technika oraz rozumienie muzyki Chopina, Beethovena czy Schuberta.

Nowa płyta Erica Lu już w styczniu 2026

Warner Classics potwierdziło również premierę najnowszego albumu pianisty. Płyta Schubert: Impromptus Opp. 90 & 142 trafi na rynek 9 stycznia 2026 roku. Już teraz udostępniono pierwszą odsłonę nagrania oraz opcję pre-save dla słuchaczy w serwisach streamingowych.

Zapowiedź wskazuje, że będzie to jedno z najważniejszych klasycznych wydawnictw początku nadchodzącego roku. Dla fanów Schuberta – pozycja obowiązkowa.