Eric Lu wraca na polski rynek. Albumy zwycięzcy Konkursu Chopinowskiego ponownie dostępne

Powrót pełnej dyskografii Erica Lu

2025.11.28

Eric Lu wraca na polski rynek. Albumy zwycięzcy Konkursu Chopinowskiego ponownie dostępne

Powrót Erica Lu na polski rynek fonograficzny to ważna wiadomość dla wszystkich miłośników muzyki klasycznej i fanów Konkursu Chopinowskiego. Warner Classics ogłosił, że pełen katalog nagrań tegorocznego zwycięzcy znów trafił do sprzedaży w Polsce. Albumy pianisty są dostępne m.in. w salonach Empik oraz u pozostałych dystrybutorów.

Powrót pełnej dyskografii Erica Lu

Eric Lu od lat zachwyca krytyków i publiczność swoją dojrzałą, emocjonalnie głęboką interpretacją repertuaru klasycznego. Jego nagrania dla Warner Classics – wcześniej trudno dostępne w Polsce – ponownie trafiły do sprzedaży. Wśród nich znajdują się m.in.:

  • Beethoven: IV Koncert fortepianowy / Chopin: Sonata b-moll i Ballada f-moll (2018)

  • Chopin: 24 Preludia / Brahms: Intermezzo / Schumann: Ghost Variations (2020)

  • Schubert: Sonaty fortepianowe D784 & D959 (2022)

Dzięki temu melomani mogą teraz kompleksowo prześledzić rozwój artystyczny pianisty na przestrzeni ostatniej dekady.

Od 17-latka do triumfatora – niezwykła droga Erica Lu

Choć Eric Lu już w 2015 roku – jako 17-latek – zdobył IV nagrodę XVIII Konkursu Chopinowskiego, to właśnie tegoroczna edycja przyniosła mu długo wyczekiwane zwycięstwo. Dzięki temu powróciło zainteresowanie jego wcześniejszymi nagraniami, które pozwalają porównać młodzieńczą świeżość z dojrzałym stylem interpretacyjnym widocznym w 2025 roku.

Melomani otrzymują tym samym unikalną możliwość wysłuchania, jak na przestrzeni lat zmieniała się jego wrażliwość, technika oraz rozumienie muzyki Chopina, Beethovena czy Schuberta.

Nowa płyta Erica Lu już w styczniu 2026

Warner Classics potwierdziło również premierę najnowszego albumu pianisty. Płyta Schubert: Impromptus Opp. 90 & 142 trafi na rynek 9 stycznia 2026 roku. Już teraz udostępniono pierwszą odsłonę nagrania oraz opcję pre-save dla słuchaczy w serwisach streamingowych.

Zapowiedź wskazuje, że będzie to jedno z najważniejszych klasycznych wydawnictw początku nadchodzącego roku. Dla fanów Schuberta – pozycja obowiązkowa.

