Eric Clapton zagra w Polsce. Legendarny gitarzysta wystąpi w TAURON Arenie Kraków

Już 29 kwietnia 2026 roku do Polski powróci jedna z największych legend światowego rocka i bluesa – Eric Clapton. Artysta wystąpi w TAURON Arenie Kraków w ramach swojej nowej europejskiej trasy koncertowej. Będzie to wyjątkowa okazja, by na żywo usłyszeć największe przeboje wirtuoza gitary.

Szczegóły koncertu Erica Claptona w Polsce

Koncert w Krakowie to część zapowiedzianej dziś serii europejskich występów artysty. Trasa obejmie również Czechy i Węgry, a wydarzenie w Polsce odbędzie się 29 kwietnia 2026 roku.

🎟️ Przedsprzedaż Ticketmaster ruszy we wtorek, 7 października o godz. 11:00,

🎟️ Sprzedaż ogólna biletów rozpocznie się w piątek, 10 października o godz. 11:00.

Nowa edycja albumu „Journeyman: Deluxe Edition”

Wraz z ogłoszeniem trasy koncertowej, wytwórnia Bushbranch/Surfdog Records zapowiedziała specjalne wydanie kultowego albumu „Journeyman” z 1989 roku.

Zremasterowana edycja „Journeyman: Deluxe Edition” trafi do sprzedaży 21 listopada 2025 roku w wersjach cyfrowej, na CD oraz winylu.

Nowe wydanie albumu będzie wzbogacone o cztery premierowe nagrania pochodzące z oryginalnych sesji studyjnych.

Na krążku znajdą się m.in. legendarne utwory Pretending, Bad Love i Running on Faith, a w nagraniach gościnnie występują George Harrison, Phil Collins, Chaka Khan, Daryl Hall, Robert Cray i wielu innych.

Clapton w jednym z wywiadów powiedział o albumie:

„Journeyman… It’s what I want to be known as; I like to think I’m a craftsman. I think I’m always working on mastering my craft.”

Tym samym artysta podkreślił, że to właśnie ten album najlepiej oddaje jego artystyczną filozofię i muzyczne podejście.

Premierowy singiel „Forever”

Wraz z zapowiedzią nowej edycji albumu Clapton zaprezentował niepublikowany wcześniej singiel „Forever”, napisany przez Jerry’ego Williamsa.

Do utworu powstał również teledysk, który można obejrzeć w serwisach streamingowych i na oficjalnym kanale artysty.

„Forever” to nostalgiczna kompozycja, w której słychać charakterystyczne dla Claptona połączenie bluesa, rocka i melancholii.

Eric Clapton – mistrz gitary i nieustanny rzemieślnik

Jego najnowszy album „Meanwhile”, wydany 4 października 2024 roku, zawiera 14 utworów, w tym sześć premierowych kompozycji.

Na płycie znalazły się m.in. współprace z artystami takimi jak Jeff Beck, Van Morrison, Bradley Walker, Judith Hill, Daniel Santiago i Simon Climie.

Europejska trasa w 2026 roku będzie kontynuacją amerykańskiej trasy z 2025, podczas której Clapton zagrał m.in. wyprzedany koncert w Madison Square Garden.