Epstein Files – nowe zdjęcia ujawniają nazwiska gwiazd. Wśród nich m.in. Mick Jagger

20 grudnia 2025 roku TMZ poinformowało o kolejnej partii ujawnionych zdjęć i dokumentów dotyczących sprawy Jeffreya Epsteina. Wśród nowych fotografii opublikowanych przez Departament Sprawiedliwości USA znajdują się wizerunki kilku znanych postaci ze świata muzyki, rozrywki i polityki.

Warto zaznaczyć, że pojawienie się na zdjęciach nie oznacza zarzutów ani udziału w przestępstwach – materiały dokumentują jedynie kontakty towarzyskie.

Mick Jagger sfotografowany przy stole z Epsteinem i Billem Clintonem

Jedno ze zdjęć, opublikowane przez DOJ, przedstawia Micka Jaggera – lidera The Rolling Stones – w towarzystwie Jeffreya Epsteina, Billa Clintona oraz Ghislaine Maxwell. Widoczny jest okrągły stolik zastawiony jedzeniem i drinkami, a osoby na zdjęciu wydają się być w dobrym nastroju.

Na innej fotografii Jagger pozuje razem z byłym prezydentem USA i kobietą, której twarz została wyblurowana.

David Copperfield na zdjęciach z Ghislaine Maxwell

W materiałach widnieją również zdjęcia iluzjonisty Davida Copperfielda z Ghislaine Maxwell – partnerką Epsteina skazaną w 2022 roku. Na fotografiach oboje mają na sobie białe szlafroki i trzymają słodycze.

Chris Tucker również obecny na zdjęciach z publikacji

Na jednym ze zdjęć Maxwell widoczna jest obok komika Chrisa Tuckera na pokładzie samolotu. TMZ opisuje także fotografię, na której Tucker siedzi obok osoby przypominającej Billa Clintona przy kolacji.

To kolejne materiały po wcześniejszym ujawnieniu zdjęć z Michaelem Jacksonem

Dzień wcześniej sieć obiegły zdjęcia Michaela Jacksona, Billa Clintona i Diany Ross na pokładzie samolotu. W tej samej partii odnaleziono także fotografię Kevina Spacey’ego stojącego za fotelem w sali spotkań, według CNN – w Cabinet Room w Churchill War Rooms w Londynie.

W piątkowym pakiecie dokumentów znalazło się też zdjęcie Clintona w jacuzzi z zamaskowaną osobą.

Do ujawnienia pozostają kolejne dokumenty i zdjęcia

Departament Sprawiedliwości USA zapowiedział kolejne publikacje materiałów związanych z dochodzeniem. Pierwsza partia pokazuje, jak rozległe były kontakty Epsteina na polu polityki, biznesu, show-biznesu i kultury.

Departament podkreśla, że obecność na zdjęciach nie stanowi dowodu winy jakichkolwiek osób i nie oznacza oskarżeń.