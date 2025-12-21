CGM

Epstein Files – nowe zdjęcia ujawniają nazwiska gwiazd. Wśród nich m.in. Mick Jagger

Departament Sprawiedliwości USA publikuje kolejne materiały z tzw. „Epstein Files”

2025.12.21

opublikował:

Epstein Files – nowe zdjęcia ujawniają nazwiska gwiazd. Wśród nich m.in. Mick Jagger

20 grudnia 2025 roku TMZ poinformowało o kolejnej partii ujawnionych zdjęć i dokumentów dotyczących sprawy Jeffreya Epsteina. Wśród nowych fotografii opublikowanych przez Departament Sprawiedliwości USA znajdują się wizerunki kilku znanych postaci ze świata muzyki, rozrywki i polityki.

Warto zaznaczyć, że pojawienie się na zdjęciach nie oznacza zarzutów ani udziału w przestępstwach – materiały dokumentują jedynie kontakty towarzyskie.

Mick Jagger sfotografowany przy stole z Epsteinem i Billem Clintonem

Jedno ze zdjęć, opublikowane przez DOJ, przedstawia Micka Jaggera – lidera The Rolling Stones – w towarzystwie Jeffreya Epsteina, Billa Clintona oraz Ghislaine Maxwell. Widoczny jest okrągły stolik zastawiony jedzeniem i drinkami, a osoby na zdjęciu wydają się być w dobrym nastroju.

Na innej fotografii Jagger pozuje razem z byłym prezydentem USA i kobietą, której twarz została wyblurowana.

David Copperfield na zdjęciach z Ghislaine Maxwell

W materiałach widnieją również zdjęcia iluzjonisty Davida Copperfielda z Ghislaine Maxwell – partnerką Epsteina skazaną w 2022 roku. Na fotografiach oboje mają na sobie białe szlafroki i trzymają słodycze.

Chris Tucker również obecny na zdjęciach z publikacji

Na jednym ze zdjęć Maxwell widoczna jest obok komika Chrisa Tuckera na pokładzie samolotu. TMZ opisuje także fotografię, na której Tucker siedzi obok osoby przypominającej Billa Clintona przy kolacji.

To kolejne materiały po wcześniejszym ujawnieniu zdjęć z Michaelem Jacksonem

Dzień wcześniej sieć obiegły zdjęcia Michaela Jacksona, Billa Clintona i Diany Ross na pokładzie samolotu. W tej samej partii odnaleziono także fotografię Kevina Spacey’ego stojącego za fotelem w sali spotkań, według CNN – w Cabinet Room w Churchill War Rooms w Londynie.

W piątkowym pakiecie dokumentów znalazło się też zdjęcie Clintona w jacuzzi z zamaskowaną osobą.

Do ujawnienia pozostają kolejne dokumenty i zdjęcia

Departament Sprawiedliwości USA zapowiedział kolejne publikacje materiałów związanych z dochodzeniem. Pierwsza partia pokazuje, jak rozległe były kontakty Epsteina na polu polityki, biznesu, show-biznesu i kultury.

Departament podkreśla, że obecność na zdjęciach nie stanowi dowodu winy jakichkolwiek osób i nie oznacza oskarżeń.

Tagi


Popularne newsy

Timothée Chalamet kończy spekulacje o byciu EsDeeKidem dzięki wspólnej kolaboracji
NEWS

Timothée Chalamet kończy spekulacje o byciu EsDeeKidem dzięki wspólnej kolaboracji

Kuba Wojewódzki o Dodzie: „Nie lubię jej, nie cenię, nie szanuję”. Dziennikarz poleca materiał „Doda: Zmyślone życie i kariera. Kłamstwa, afery, tajemnice”
NEWS

Kuba Wojewódzki o Dodzie: „Nie lubię jej, nie cenię, nie szanuję”. Dziennikarz poleca materiał „Doda: Zmyślone życie i kariera. Kłamstwa, afery, tajemnice”

Taco Hemingway wraca na PGE Narodowy
NEWS

Taco Hemingway wraca na PGE Narodowy

Zdjęcia Michaela Jacksona i Diany Ross z Billem Clintonem ujawnione w „Epstein Files”
NEWS

Zdjęcia Michaela Jacksona i Diany Ross z Billem Clintonem ujawnione w „Epstein Files”

Żabson o bójce z Bedoesem: „Nie wyobrażałem sobie, żeby wykorzystać to jakoś pod publikę”
NEWS

Żabson o bójce z Bedoesem: „Nie wyobrażałem sobie, żeby wykorzystać to jakoś pod publikę”

Eldo prezentuje pierwszy singiel z nowej płyty. „W zasadzie trzeba się przedstawić ludziom od nowa”
NEWS

Eldo prezentuje pierwszy singiel z nowej płyty. „W zasadzie trzeba się przedstawić ludziom od nowa”

Michał Urbaniak nie żyje. „Żył i czuł wielkimi nutami”
NEWS

Michał Urbaniak nie żyje. „Żył i czuł wielkimi nutami”

Polecane

CGM
Ed Sheeran prezentuje spektakularną przemianę na okładce „Men’s Health UK”

Ed Sheeran prezentuje spektakularną przemianę na okładce „Men’s Health ...

Gwiazdor odsłania efekty metamorfozy

5 godzin temu

CGM
Sokół żegna Michała Urbaniaka: „Wielki muzyk, super człowiek”

Sokół żegna Michała Urbaniaka: „Wielki muzyk, super człowiek”

Raper wspomina wspólne projekty z legendą jazzu

5 godzin temu

CGM
Megadeth wydają nowy singiel „Let There Be Shred” zapowiadający pożegnalny album

Megadeth wydają nowy singiel „Let There Be Shred” zapowiadający pożegn ...

Powrót do korzeni thrash metalu

7 godzin temu

CGM
Niespodziewany występ SZA i Kendrick Lamara podczas świątecznego koncertu TDE

Niespodziewany występ SZA i Kendrick Lamara podczas świątecznego konce ...

Artyści wykonali „30 for 30” i „Luther” na charytatywnym wydarzeniu.

8 godzin temu

CGM
David Gilmour świętuje sukces albumu „Wish You Were Here”. Album po 50 latach jest numerem jeden

David Gilmour świętuje sukces albumu „Wish You Were Here”. Album ...

Pink Floyd ustanowili historyczny rekord

9 godzin temu

CGM
Kuba Wojewódzki o Dodzie: „Nie lubię jej, nie cenię, nie szanuję”. Dziennikarz poleca materiał „Doda: Zmyślone życie i kariera. Kłamstwa, afery, tajemnice”

Kuba Wojewódzki o Dodzie: „Nie lubię jej, nie cenię, nie szanuję”. Dzi ...

"Dekonstrukcję Dody" obejrzało już blisko 800 tysięcy osób

17 godzin temu