Empire of the Sun wracają do Polski

Empire of the Sun powrócą do Polski po rewelacyjnie przyjętym występie na pierwszej edycji poznańskiego BitterSweet Festivalu. Australijski duet wystąpi 6 czerwca 2026 roku na Letniej Scenie Progresji w Warszawie w ramach europejskiej trasy koncertowej Ask That God, obejmującej 20 dat.

Przedsprzedaż i sprzedaż biletów

Artist Presale rusza w czwartek, 29 stycznia o godz. 9:00 – aby wziąć w niej udział, należy zapisać się online. Spotify Presale zaczyna się w czwartek, 29 stycznia o godz. 10:00. Ogólna sprzedaż biletów startuje w piątek, 30 stycznia o godz. 10:00.

Empire of the Sun – ikony alternatywnego elektro-popu

Empire of the Sun to ikony alternatywnego elektro-popu, znani z dopracowanego wizualnie show i przebojów takich jak „Walking On A Dream”, „We Are The People”, „Alive” i „High and Low”. Muzycy kontynuują promocję albumu „Ask That God” wydanego w 2024 roku, na którym Luke Steele i Nick Littlemore przesuwają granice muzyki i tworzą niepowtarzalny, elektroniczny świat dźwięków.

Ich sierpniowy koncert na BitterSweet Festival w Poznaniu oczarował publiczność zarówno przebojową setlistą, jak i spektakularnymi wizualizacjami, przenosząc kilkutysięczną widownię w magiczny świat muzyki i barw.

Trasa „Ask That God” – show pełne emocji

Duet zapowiada powrót do Polski w ramach wiosenno-letniej trasy, prezentując najambitniejszą w karierze produkcję koncertową. Trasa obejmuje wyprzedane koncerty w Stanach Zjednoczonych, Europie i Ameryce Południowej, w tym występ na flagowym brazylijskim festiwalu Lollapalooza.

W 2026 roku, w ramach cyklu BitterSweet Presents, Empire of the Sun zagrają na Letniej Scenie Progresji w Warszawie, oferując publiczności możliwość ponownego przeżycia festiwalowych emocji w kameralnej i plenerowej przestrzeni koncertowej.

Dyskografia i sukcesy

Debiutancki album zespołu „Walking on a Dream” z 2008 roku zdobył platynę w Australii i złote certyfikaty sprzedaży w Wielkiej Brytanii oraz USA. Kolejne płyty przyciągały nowych fanów, a „Ask That God” z 2024 roku wygenerował ponad 500 milionów streamów, z singlami takimi jak „Changes” i „Cherry Blossom”.