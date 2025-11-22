Eminem zdecydował się uśmiercić Slim Shady’ego?

Eminem ogłasza wyjątkową współpracę z grą Hitman: Agent 47 rusza na misję, by zlikwidować Slim Shady’ego

Eminem połączył siły z twórcami gry Hitman: World Of Assassination, przygotowując specjalną, limitowaną misję, w której gracze razem z raperem będą polować na jego mroczne alter ego – Slim Shady’ego. To jedna z najgłośniejszych kolaboracji świata gamingu i muzyki w ostatnich latach.

Misja specjalna dostępna tylko w grudniu

Wydarzenie startuje 1 grudnia i potrwa do 31 grudnia. Misja będzie darmowa w starter packu dla nowych graczy, a dla posiadaczy Hitman: World Of Assassination pojawi się jako Elusive Target.

Wydawca gry wyjaśnia:

„Na ostatnim albumie ‘The Death Of Slim Shady’ raper próbował ostatecznie pozbyć się swojego szalonego alter ego, jednak przeszłość go dopada”.

Psychodeliczna misja w Asylum Slim Shady’ego

Specjalny quest przeniesie graczy do surrealistycznej wersji znanego z serii ośrodka w Hokkaido – tym razem przekształconego w chaotyczne Popsomp Hills Asylum. Agent 47 będzie musiał przeniknąć do szpitala, gdzie lekarze, pacjenci i dziwaczni performerzy zacierają granice rzeczywistości.

Slim Shady zamienił swoją dawną salę operacyjną w pełnoprawne studio nadawcze, z którego prowadzi pokręcone, nieprzewidywalne występy dla personelu i pacjentów. Gracze ruszą jego tropem przez:

studio nagraniowe,

halucynacyjny trening grupowy,

obszary kontrolowane przez „zindoktrynowanych” lekarzy biorących udział w jego planie „uzbrajania muzyki”.

W misji znajdzie się mnóstwo nawiązań do kariery Eminema – w tym „toksyczna Spaghetti Sandwich” podawana w restauracji Shady’ego oraz upiorny performance utworu „Houdini”.

Fani zachwyceni: „Eminem i Agent 47 razem? To spełnienie marzeń”

W sieci pojawiły się pierwsze reakcje:



„Zabić Slim Shady’ego z Eminemem? To będzie sztos!” – pisze jeden z fanów.



Inny dodaje:

„Album ‘The Death Of Slim Shady’ był tylko zapowiedzią tej misji. Kocham to, że 47 i Eminem współpracują, żeby wyeliminować Shady’ego”.

Hitman rozwija serię kolaboracji

Ostatnio w Hitmanie pojawiły się też wydarzenia z udziałem Bruce’a Lee oraz Mads Mikkelsen ponownie wcielający się w Le Chiffre’a z „Casino Royale”. Eminem również nie jest nowicjuszem w gamingu – rok wcześniej jego wielka współpraca z Fortnite stała się viralem, a żartobliwe określenie go jako „tego gościa z Fortnite” rozbawiło samego rapera.

BAFTA świętuje 20-lecie muzyki do gier

W międzyczasie BAFTA ogłosiła trasę po Wielkiej Brytanii w 2026 roku, celebrującą dwie dekady ikonicznych soundtracków gamingowych.