Eminem odmówił featuringu legendzie Nowego Jorku. Wiemy dlaczego tak się stało

Nas ujawnił, dlaczego Eminem odmówił mu zwrotki

Choć Nas i Eminem są uznawani za absolutne legendy światowego hip-hopu, ich wspólnych nagrań jest zaskakująco niewiele. Raper z Nowego Jorku zdradził niedawno, dlaczego Slim Shady odrzucił propozycję udziału w jednym z jego utworów.

Odrzucona współpraca na albumie „Life Is Good”

Nas ujawnił, że podczas pracy nad albumem „Life Is Good” z 2012 roku zaprosił Eminema do współpracy przy numerze „Daughters”. Ku jego zaskoczeniu, amerykański raper odmówił udziału w kawałku.

„Wysłaliśmy mu utwór 'Daughters’, a Eminem powiedział: dziękuję, ale obiecałem mojej córce, że nie będę już nagrywał piosenek o córkach, ponieważ to wrażliwy temat po wszystkich moich utworach” – wyjaśnił Nas.

Tematyka relacji z dziećmi od lat była obecna w twórczości Eminema i, jak się okazuje, artysta postanowił postawić wyraźną granicę.

Rzadkie, ale ważne wspólne nagrania

Mimo niewielkiej liczby kolaboracji, relacje obu raperów opierają się na wzajemnym szacunku. Ich pierwsze spotkanie muzyczne miało miejsce w 2002 roku przy utworze „The Cross” z albumu „God’s Son”, który został wyprodukowany przez Eminema.

Dopiero wiele lat później, w 2021 roku, Nas i Eminem po raz pierwszy wspólnie zarapowali w jednym numerze – „EPMD 2”, który znalazł się na albumie Nasa i Hit-Boya „King’s Disease II”.

Eminem o wpływie „Illmatic” na swoją karierę

Eminem wielokrotnie podkreślał, jak ogromny wpływ na jego rozwój artystyczny miał legendarny album „Illmatic” Nasa. W jednym z wywiadów wspominał moment, w którym po raz pierwszy zetknął się z tym wydawnictwem.

„Pamiętam, jak The Source dało Illmatic pięć mikrofonów. Znałem już Nasa z 'Live at the Barbeque’, bo jego wers na tym utworze to jeden z najbardziej klasycznych wersów w historii hip-hopu. Ale pomyślałem: pięć mikrofonów? Zobaczmy, co to jest” – mówił Eminem.

Album Nasa inspirował Marshalla przez długie lata i do dziś pozostaje jednym z najważniejszych punktów odniesienia w historii rapu.