CGM

Eminem odmówił featuringu legendzie Nowego Jorku. Wiemy dlaczego tak się stało

Album rapera inspirował Marshalla przez długie lata

2025.12.16

opublikował:

Eminem odmówił featuringu legendzie Nowego Jorku. Wiemy dlaczego tak się stało

Nas ujawnił, dlaczego Eminem odmówił mu zwrotki

Choć Nas i Eminem są uznawani za absolutne legendy światowego hip-hopu, ich wspólnych nagrań jest zaskakująco niewiele. Raper z Nowego Jorku zdradził niedawno, dlaczego Slim Shady odrzucił propozycję udziału w jednym z jego utworów.

Odrzucona współpraca na albumie „Life Is Good”

Nas ujawnił, że podczas pracy nad albumem „Life Is Good” z 2012 roku zaprosił Eminema do współpracy przy numerze „Daughters”. Ku jego zaskoczeniu, amerykański raper odmówił udziału w kawałku.

  • „Wysłaliśmy mu utwór 'Daughters’, a Eminem powiedział: dziękuję, ale obiecałem mojej córce, że nie będę już nagrywał piosenek o córkach, ponieważ to wrażliwy temat po wszystkich moich utworach” – wyjaśnił Nas.

Tematyka relacji z dziećmi od lat była obecna w twórczości Eminema i, jak się okazuje, artysta postanowił postawić wyraźną granicę.

Rzadkie, ale ważne wspólne nagrania

Mimo niewielkiej liczby kolaboracji, relacje obu raperów opierają się na wzajemnym szacunku. Ich pierwsze spotkanie muzyczne miało miejsce w 2002 roku przy utworze „The Cross” z albumu „God’s Son”, który został wyprodukowany przez Eminema.

Dopiero wiele lat później, w 2021 roku, Nas i Eminem po raz pierwszy wspólnie zarapowali w jednym numerze – „EPMD 2”, który znalazł się na albumie Nasa i Hit-Boya „King’s Disease II”.

Eminem o wpływie „Illmatic” na swoją karierę

Eminem wielokrotnie podkreślał, jak ogromny wpływ na jego rozwój artystyczny miał legendarny album „Illmatic” Nasa. W jednym z wywiadów wspominał moment, w którym po raz pierwszy zetknął się z tym wydawnictwem.

  • „Pamiętam, jak The Source dało Illmatic pięć mikrofonów. Znałem już Nasa z 'Live at the Barbeque’, bo jego wers na tym utworze to jeden z najbardziej klasycznych wersów w historii hip-hopu. Ale pomyślałem: pięć mikrofonów? Zobaczmy, co to jest” – mówił Eminem.

Album Nasa inspirował Marshalla przez długie lata i do dziś pozostaje jednym z najważniejszych punktów odniesienia w historii rapu.

Tagi


Popularne newsy

Muniek Staszczyk o rozstaniu z Sidneyem Polakiem. „Jego obecność w zespole wielokrotnie wisiała na włosku”
NEWS

Muniek Staszczyk o rozstaniu z Sidneyem Polakiem. „Jego obecność w zespole wielokrotnie wisiała na włosku”

Wiz Khalifa chwali się współpracą z Żabsonem. Żabson dziękuje Polakom
NEWS

Wiz Khalifa chwali się współpracą z Żabsonem. Żabson dziękuje Polakom

Dziewczyna Żabsona wystąpiła w nowym klipie Modelek
NEWS

Dziewczyna Żabsona wystąpiła w nowym klipie Modelek

Ozzy Osbourne zawarł ze swoją żoną pakt o wspomaganym samobójstwie. Sharon tłumaczy dlaczego nigdy go nie wypełniła
NEWS

Ozzy Osbourne zawarł ze swoją żoną pakt o wspomaganym samobójstwie. Sharon tłumaczy dlaczego nigdy go nie wypełniła

50 Cent przekłamał historię postrzelenia Tupaca – Diddy i Notorious nie mieli z tym nic wspólnego?
NEWS

50 Cent przekłamał historię postrzelenia Tupaca – Diddy i Notorious nie mieli z tym nic wspólnego?

50 Cent chce, aby Eminem stworzył nową muzykę do filmu „Street Fighter”
NEWS

50 Cent chce, aby Eminem stworzył nową muzykę do filmu „Street Fighter”

Szalony Reporter wraca do afery z Dodą u Wojewódzkiego i Kędzierskiego. Panowie rozmawiają o „cenzurze prewencyjnej”
NEWS

Szalony Reporter wraca do afery z Dodą u Wojewódzkiego i Kędzierskiego. Panowie rozmawiają o „cenzurze prewencyjnej”

Polecane

CGM
Trill Pem ostro o Tymku: „To jest frajer z wyboru”

Trill Pem ostro o Tymku: „To jest frajer z wyboru”

Trill Pem  ujawnia kulisy konfliktu i niedoszłej walki na Fame MMA

6 godzin temu

CGM
Kafar ostro komentuje koszmarny sezon Legii: „Banda jeb***ch nieudaczników”

Kafar ostro komentuje koszmarny sezon Legii: „Banda jeb***ch nieudaczn ...

Mocne komentarze po ostatnim meczu

14 godzin temu

CGM
Szalony Reporter wraca do afery z Dodą u Wojewódzkiego i Kędzierskiego. Panowie rozmawiają o „cenzurze prewencyjnej”

Szalony Reporter wraca do afery z Dodą u Wojewódzkiego i Kędzierskiego ...

Według Szalonego Reportera Doda najpierw miała mu podziękować, a potem nasłać na niego prawnika

14 godzin temu

CGM
Wiz Khalifa chwali się współpracą z Żabsonem. Żabson dziękuje Polakom

Wiz Khalifa chwali się współpracą z Żabsonem. Żabson dziękuje Polakom

Amerykańska gwiazda intensywnie promuje wspólny numer „Klasyk”,

15 godzin temu

CGM
Muniek Staszczyk o rozstaniu z Sidneyem Polakiem. „Jego obecność w zespole wielokrotnie wisiała na włosku”

Muniek Staszczyk o rozstaniu z Sidneyem Polakiem. „Jego obecność w zes ...

Muniek zasugerował, że zarówno Jan Benedek jak i Sidney Polak znają powody zakończenia współpracy

15 godzin temu

CGM
Mata szuka swoich sobowtórów. Mogą być też dziewczyny z czerwonymi włosami

Mata szuka swoich sobowtórów. Mogą być też dziewczyny z czerwonymi wło ...

Zapowiedź nowego projektu rapera

15 godzin temu