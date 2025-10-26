Eminem ma polskie korzenie? Dokumenty wskazują na wioskę na Dolnym Śląsku

Trop genealogiczny na dolnym Dolnym Śląsku
Według odkryć genealogicznych, jeden z przodków Eminema miał pochodzić ze wsi Kostrza w gminie Strzegom na Dolnym Śląsku. W XIX wieku miejscowość nosiła nazwę Häslicht. Dokumenty wskazują, że Georg A. Scheinert, urodzony w 1851 roku, mógł mieć polskie pochodzenie, a jego matka Ewa Wasuzki nosiła nazwisko sugerujące polskie korzenie.
Zapisy „Ger Polish” w dokumentach amerykańskich
W aktach imigracyjnych w USA przy rodzinie Scheinert pojawia się określenie „Ger Polish”, które mogło oznaczać pochodzenie niemiecko-polskie lub być błędną interpretacją narodowości w spisie ludności. Genealogowie podkreślają, że choć dokumenty nie dają jednoznacznego dowodu, wskazują na możliwy fragment polskiej historii w drzewie genealogicznym rapera.
Fakty i spekulacje
Choć polskie korzenie Eminema były tematem plotek w mediach, nowe dokumenty rzucają nowe światło na tę kwestię. Akta parafialne z Kostrzy z XIX wieku nie są dostępne online, ale odnalezione dokumenty dają przesłanki do dalszych badań genealogicznych.
Dlaczego temat wzbudza zainteresowanie
Informacja o możliwym polskim pochodzeniu Eminema przyciąga uwagę fanów muzyki i mediów, łącząc ciekawostki genealogiczne z historią jednej z największych gwiazd rapu. To także przykład, jak szczegółowe badania archiwalne mogą ujawniać nieznane fakty o znanych osobach.
Genealogiczne Śledztwo Janusza Andrasza
Na tematem pochylił się Janusz Andrasz, który nagrał podcast poświęcony przodkom Eminema.