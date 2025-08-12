Eminem chciał odkupić swój dom z dzieciństwa zanim ten został zburzony

fot. Brian Kelly

Eminem ujawnił w dokumencie Stans, że podjął próbę odkupienia swojego rodzinnego domu w Detroit, zanim budynek został zburzony. Niestety, decyzja o rozbiórce zapadła wcześniej i artysta nie zdążył uratować miejsca, w którym dorastał.

Historia domu Eminema w Detroit

Dom w Detroit, w którym dorastał Eminem, jest doskonale znany fanom — jego wizerunek znalazł się na okładce albumu The Marshall Mathers LP 2. Dla rapera była to przestrzeń pełna wspomnień, zarówno dobrych, jak i trudnych. Jak ujawniono w dokumencie, próba odkupienia posiadłości zakończyła się fiaskiem, ponieważ nieruchomość była już przeznaczona do wyburzenia.

Odkrycia w dokumencie Stans

Film Stans analizuje nie tylko karierę Eminema, ale także wyjątkową więź, jaką artysta stworzył ze swoimi fanami. W jednej z emocjonalnych scen raper odwiedza miejsce, gdzie stał jego dawny dom, i opowiada o próbie jego odzyskania. To właśnie w tej produkcji podkreślono, jak ważne dla artysty było to miejsce.

Refleksje artysty o piosence „Stan”

Eminem zdradził również kulisy powstania utworu „Stan”, który stał się symbolem obsesyjnego fanostwa w kulturze muzycznej. Raper przyznał, że dopiero w trakcie pisania tego numeru w pełni zrozumiał, jak duży wpływ ma jego twórczość na życie słuchaczy.