Elton John: Zakończenie AIDS mogłoby uczynić Donalda Trumpa „jednym z największych prezydentów w historii”

foto: Karol Makurat / tarakum.pl

Elton John, legenda muzyki pop i założyciel Elton John AIDS Foundation, w nowym wywiadzie dla Variety podkreślił, że zakończenie epidemii AIDS mogłoby uczynić Donalda Trumpa „jednym z największych prezydentów w historii”. Artysta zwrócił uwagę na globalny problem dostępności leków antyretrowirusowych i Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) dla osób żyjących z HIV, podkreślając, że „możemy powstrzymać rozprzestrzenianie się AIDS, jeśli ludzie po prostu zaczną traktować innych w sposób humanitarny”.

Walka z HIV/AIDS a administracja Trumpa

Elton John skomentował wcześniejsze cięcia budżetowe USAID wprowadzone przez Trumpa, które mogłyby mieć „dewastujące skutki dla globalnej walki z HIV”. W lutym 2025 roku administracja USA ogłosiła redukcję ponad 90% kontraktów zagranicznych USAID, co w praktyce mogło zagrozić dostępności leków dla milionów osób żyjących z HIV.

John podkreślił, że programy takie jak PEPFAR (President’s Emergency Plan for AIDS Relief), które zapewniają dostęp do terapii antyretrowirusowej, są kluczowe w ratowaniu życia milionów ludzi. Artysta ostrzegł, że brak działań mógłby doprowadzić do cofnięcia dziesięcioleci postępu w walce z HIV i wywołać globalny kryzys zdrowotny.

Elton John i Brandi Carlile w akcji

W odpowiedzi na cięcia finansowania, Elton John połączył siły z Brandi Carlile, wydając wspólny album „Who Believes In Angels” oraz angażując się w kampanię mającą zrekompensować cięcia w finansowaniu HIV/AIDS. Artysta zaznaczył, że „nasza misja jest ważniejsza niż kiedykolwiek – nie możemy zostawić nikogo w tyle”, dodając, że współpraca z Carlile pozwala mu kontynuować działania na rzecz globalnej opieki nad osobami żyjącymi z HIV.

Elton John o Trumpie i społecznej odpowiedzialności

Choć John zazwyczaj ostrożnie komentuje polityków, w wywiadzie przypomniał o znaczeniu głosowania w USA w sprawach dotyczących praw człowieka, wolności wyboru i ochrony środowiska. Artysta podkreślił, że jego celem jest promowanie miłości, empatii i troski o innych, które powinny być podstawą działań rządów.

Dodatkowo, Elton John został ogłoszony jednym z headlinerów przyszłorocznego festiwalu Rock In Rio, gdzie zaprezentuje swoje największe przeboje i zaangażowanie w walkę z HIV/AIDS.