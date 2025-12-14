CGM

Elton John ujawnia listę swoich ulubionych utworów 2025 roku

Olivia Dean, EsDeeKid, Lola Young, Chappell Roan i inni na liście Eltona Johna

2025.12.14

Elton John ujawnia listę swoich ulubionych utworów 2025 roku

foto: Karol Makurat / tarakum.pl

Elton John powrócił ze swoim Rocket Hour w ostatnią sobotę przed końcem 2025 roku, prezentując utwory i artystów, którzy najbardziej go zainspirowali w mijającym roku. W audycji znalazły się zarówno świeże brzmienia z całego świata, jak i jego ulubione hity, a także specjalna rozmowa z Brendanem Yatesem z zespołu Turnstile po sukcesie ich czwartego albumu Never Enough.

Elton podkreślał:

„Największą nagrodą w muzyce jest widzieć młodych artystów, którzy wytrwale dążą do celu, a potem rozkwitają jako gwiazdy. To wciąż mnie inspiruje i sprawia, że czuję się żywy”.

W tym roku szczególnie zwrócił uwagę na takich wykonawców jak: Olivia Dean, EsDeeKid, Lola Young, Chappell Roan, Little Simz, Blood Orange, Channel Tres oraz Turnstile.

Lista ulubionych utworów Eltona Johna 2025:

  1. Sombr – 12 to 12

  2. Royel Otis – Say Something

  3. Nectar Woode – Ama

  4. Little Simz – Lion (feat. Obongjayar)

  5. Olivia Dean – Man I Need

  6. Turnstile – SEEIN’ STARS

  7. Blood Orange – The Field (feat. Durutti Column, Tariq Al-Sabir, Caroline Polachek & Daniel Caesar)

  8. Chappell Roan – The Subway

  9. Lola Young – d£aler

  10. SIENNO SPIRO – Die On This Hill

  11. Ledisi – This Bitter Earth

  12. RAYE – WHERE IS MY HUSBAND!

  13. The Womack Sisters – I Just Don’t Want You (To Say Goodbye)

  14. Rex Orange County – Take a Drive

  15. Elmiene – Useless (Without You)

  16. EsDeeKid – Century

Rozmowa z Brendanem Yatesem (Turnstile)

Brendan opowiadał o przełomowym roku zespołu: sprzedaż wyprzedanych koncertów, wydanie albumu Never Enough, a także znaczeniu występów na żywo dla zespołu:

„Tworzenie piosenek to tylko połowa procesu. To, co naprawdę daje życie naszym utworom, to ich granie na żywo. Każdego wieczoru piosenki przybierają nowe kształty i znaczenia”.

Yates podkreślił też, że pisanie muzyki w trasie jest trudne, ale gromadzone są pomysły, które później przekształcają się w pełnoprawne utwory, a ich znaczenie zmienia się z czasem w zależności od doświadczeń i kontekstu.

Audycja Rocket Hour z ulubionymi utworami Eltona Johna z 2025 roku oraz rozmową z Brendanem Yatesem dostępna jest na Apple Music 1.

