Elton John ujawnia listę swoich ulubionych utworów 2025 roku

Elton John powrócił ze swoim Rocket Hour w ostatnią sobotę przed końcem 2025 roku, prezentując utwory i artystów, którzy najbardziej go zainspirowali w mijającym roku. W audycji znalazły się zarówno świeże brzmienia z całego świata, jak i jego ulubione hity, a także specjalna rozmowa z Brendanem Yatesem z zespołu Turnstile po sukcesie ich czwartego albumu Never Enough.
Elton podkreślał:
„Największą nagrodą w muzyce jest widzieć młodych artystów, którzy wytrwale dążą do celu, a potem rozkwitają jako gwiazdy. To wciąż mnie inspiruje i sprawia, że czuję się żywy”.
W tym roku szczególnie zwrócił uwagę na takich wykonawców jak: Olivia Dean, EsDeeKid, Lola Young, Chappell Roan, Little Simz, Blood Orange, Channel Tres oraz Turnstile.
Lista ulubionych utworów Eltona Johna 2025:
-
Sombr – 12 to 12
-
Royel Otis – Say Something
-
Nectar Woode – Ama
-
Little Simz – Lion (feat. Obongjayar)
-
Olivia Dean – Man I Need
-
Turnstile – SEEIN’ STARS
-
Blood Orange – The Field (feat. Durutti Column, Tariq Al-Sabir, Caroline Polachek & Daniel Caesar)
-
Chappell Roan – The Subway
-
Lola Young – d£aler
-
SIENNO SPIRO – Die On This Hill
-
Ledisi – This Bitter Earth
-
RAYE – WHERE IS MY HUSBAND!
-
The Womack Sisters – I Just Don’t Want You (To Say Goodbye)
-
Rex Orange County – Take a Drive
-
Elmiene – Useless (Without You)
-
EsDeeKid – Century
Rozmowa z Brendanem Yatesem (Turnstile)
Brendan opowiadał o przełomowym roku zespołu: sprzedaż wyprzedanych koncertów, wydanie albumu Never Enough, a także znaczeniu występów na żywo dla zespołu:
„Tworzenie piosenek to tylko połowa procesu. To, co naprawdę daje życie naszym utworom, to ich granie na żywo. Każdego wieczoru piosenki przybierają nowe kształty i znaczenia”.
Yates podkreślił też, że pisanie muzyki w trasie jest trudne, ale gromadzone są pomysły, które później przekształcają się w pełnoprawne utwory, a ich znaczenie zmienia się z czasem w zależności od doświadczeń i kontekstu.
Audycja Rocket Hour z ulubionymi utworami Eltona Johna z 2025 roku oraz rozmową z Brendanem Yatesem dostępna jest na Apple Music 1.