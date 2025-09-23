Szukaj
CGM

Elton John przegrał zakład i musiał oddać dom Loli Young

Do sieci trafiło nagranie z "przekazania kluczy"

2025.09.23

opublikował:

Elton John przegrał zakład i musiał oddać dom Loli Young

fot. mat. pras.

Zakład Eltona Johna z Lolą Young

W świecie muzyki głośno zrobiło się o nietypowym wydarzeniu z udziałem Eltona Johna. Legendarny artysta w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych przyznał, że musi wywiązać się z obietnicy złożonej młodej wokalistce Loli Young.

„Powiedziałem: ‘Lola, jeśli twój singiel nie trafi na pierwsze miejsce listy, dam ci klucze do mojego domu’” – żartował muzyk, odnosząc się do utworu „D£aler”.

Piosenka nie zdobyła szczytu zestawień, więc Elton symbolicznie wręczył klucze artystce.

„Za dużo gadam” – żartobliwa reakcja muzyka

Wideo szybko rozbawiło internautów. Elton John, laureat prestiżowego tytułu EGOT, dopytał, czy wraz z mężem Davidem Furnishem mogą czasem zatrzymać się w posiadłości. Na to Lola Young odpowiedziała z uśmiechem:

„Nie, przykro mi, teraz to mój dom”.

„Za dużo gadam” – westchnął muzyk, po czym oboje wybuchli śmiechem.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by (@lolayounggg)

 

Kariera Loli Young nabiera rozpędu

Singiel „D£aler” pochodzi z najnowszego albumu artystki „I’m Only F-king Myself”, wydanego 19 września przez Island Records. Choć ten utwór nie zdobył pierwszego miejsca, Young odniosła sukces dzięki piosence „One Thing”, która znalazła się w Top 20 brytyjskich list przebojów.

Elton John od dawna podkreśla, jak bardzo ceni twórczość wokalistki. W swojej audycji Rocket Hour w Apple Music mówił:

„To największy hit, jaki słyszałem od lat. Jestem z ciebie bardzo dumny. Wiem, przez co przeszłaś, a teraz wyszłaś z tego silniejsza”.

Elton John – mentor młodych talentów

Choć cała historia miała żartobliwy charakter, wpisuje się w szerszy obraz Eltona Johna jako artysty wspierającego młode pokolenie muzyków. W ostatnich latach wspierał m.in. Rinę Sawayama czy Sama Fendera, a jego program Rocket Hour stał się platformą odkrywania nowych talentów.

Dla Loli Young przesłanie od mistrza jest jasne – nawet jeśli jej singiel nie znalazł się na pierwszym miejscu, w oczach Eltona Johna jest numerem jeden.

Tagi


Popularne newsy

Gazeta Wyborcza ujawniała gdzie ukrywa się poszukiwany przez Interpol Jongmen
NEWS

Gazeta Wyborcza ujawniała gdzie ukrywa się poszukiwany przez Interpol Jongmen

RX zaatakowany przez słuchacza: „Tomek (Chada) to się w grobie przewraca”
NEWS

RX zaatakowany przez słuchacza: „Tomek (Chada) to się w grobie przewraca”

Na koncercie Malika Montany w Żaganiu rozpylono gaz pieprzowy. Raper przerwał koncert
NEWS

Na koncercie Malika Montany w Żaganiu rozpylono gaz pieprzowy. Raper przerwał koncert

Sara James od lat mierzy się z hejtem w internecie. „Komentowanie ciała nastolatki jest obrzydliwe”
NEWS

Sara James od lat mierzy się z hejtem w internecie. „Komentowanie ciała nastolatki jest obrzydliwe”

Magda Steczkowska ujawnia prawdę o relacji z Justyną: „Więzy krwi to nie wszystko”
NEWS

Magda Steczkowska ujawnia prawdę o relacji z Justyną: „Więzy krwi to nie wszystko”

Wdowa po Elvisie była oburzona małżeństwem swojej córki i Michaela Jacksona
NEWS

Wdowa po Elvisie była oburzona małżeństwem swojej córki i Michaela Jacksona

Co można mówić w łóżku i na koncercie? Zobaczcie odpowiedź Dody
NEWS

Co można mówić w łóżku i na koncercie? Zobaczcie odpowiedź Dody

Polecane

CGM
D4vd zaliczył rekord na Spotify mimo śledztwa w sprawie poćwiartowanej 15-latki znalezionej w jego samochodzie

D4vd zaliczył rekord na Spotify mimo śledztwa w sprawie poćwiartowanej ...

Kontrowersyjny hit „Romantic Homicide” wraca na listy

4 godziny temu

CGM
Diddy prosi o łagodny wyrok w procesie karnym. „Go Easy On Me, Judge!”

Diddy prosi o łagodny wyrok w procesie karnym. „Go Easy On Me, Judge!”

Obrona Diddy’ego apeluje o niższy wyrok

4 godziny temu

CGM
Doda zdradza stawki za reklamę: „Nie schodzę poniżej miliona złotych”

Doda zdradza stawki za reklamę: „Nie schodzę poniżej miliona złotych”

Reklamy z Dodą gwarancją rozgłosu

4 godziny temu

CGM
Wytwórnia Halsey nie pozwala nagrać jej płyty. Jej wyniki są zestawiane z osiągnięciami takich gwiazd jak Taylor Swift czy Ariana Grande.

Wytwórnia Halsey nie pozwala nagrać jej płyty. Jej wyniki są zestawian ...

Brutalne zasady show-biznesu

5 godzin temu

CGM
Jon Bon Jovi komentuje wczesny ślub swojego syna z gwiazdą serialu Netflixa. Para od razu adoptowała córeczkę

Jon Bon Jovi komentuje wczesny ślub swojego syna z gwiazdą serialu Net ...

Jon Bon Jovi o zostaniu dziadkiem

5 godzin temu

CGM
Harry Styles przebiegł maraton pod fikcyjnym nazwiskiem

Harry Styles przebiegł maraton pod fikcyjnym nazwiskiem

Wokalista poprawił przy okazji rekord życiowy.

15 godzin temu