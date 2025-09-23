Elton John przegrał zakład i musiał oddać dom Loli Young

Kariera Loli Young nabiera rozpędu

Singiel „D£aler” pochodzi z najnowszego albumu artystki „I’m Only F-king Myself”, wydanego 19 września przez Island Records. Choć ten utwór nie zdobył pierwszego miejsca, Young odniosła sukces dzięki piosence „One Thing”, która znalazła się w Top 20 brytyjskich list przebojów.

Elton John od dawna podkreśla, jak bardzo ceni twórczość wokalistki. W swojej audycji Rocket Hour w Apple Music mówił: „To największy hit, jaki słyszałem od lat. Jestem z ciebie bardzo dumny. Wiem, przez co przeszłaś, a teraz wyszłaś z tego silniejsza”.

Elton John – mentor młodych talentów

Choć cała historia miała żartobliwy charakter, wpisuje się w szerszy obraz Eltona Johna jako artysty wspierającego młode pokolenie muzyków. W ostatnich latach wspierał m.in. Rinę Sawayama czy Sama Fendera, a jego program Rocket Hour stał się platformą odkrywania nowych talentów.

Dla Loli Young przesłanie od mistrza jest jasne – nawet jeśli jej singiel nie znalazł się na pierwszym miejscu, w oczach Eltona Johna jest numerem jeden.