Elton John przegrał zakład i musiał oddać dom Loli Young

Zakład Eltona Johna z Lolą Young
W świecie muzyki głośno zrobiło się o nietypowym wydarzeniu z udziałem Eltona Johna. Legendarny artysta w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych przyznał, że musi wywiązać się z obietnicy złożonej młodej wokalistce Loli Young.
„Powiedziałem: ‘Lola, jeśli twój singiel nie trafi na pierwsze miejsce listy, dam ci klucze do mojego domu’” – żartował muzyk, odnosząc się do utworu „D£aler”.
Piosenka nie zdobyła szczytu zestawień, więc Elton symbolicznie wręczył klucze artystce.
„Za dużo gadam” – żartobliwa reakcja muzyka
Wideo szybko rozbawiło internautów. Elton John, laureat prestiżowego tytułu EGOT, dopytał, czy wraz z mężem Davidem Furnishem mogą czasem zatrzymać się w posiadłości. Na to Lola Young odpowiedziała z uśmiechem:
„Nie, przykro mi, teraz to mój dom”.
„Za dużo gadam” – westchnął muzyk, po czym oboje wybuchli śmiechem.
Kariera Loli Young nabiera rozpędu
Singiel „D£aler” pochodzi z najnowszego albumu artystki „I’m Only F-king Myself”, wydanego 19 września przez Island Records. Choć ten utwór nie zdobył pierwszego miejsca, Young odniosła sukces dzięki piosence „One Thing”, która znalazła się w Top 20 brytyjskich list przebojów.
Elton John od dawna podkreśla, jak bardzo ceni twórczość wokalistki. W swojej audycji Rocket Hour w Apple Music mówił:
„To największy hit, jaki słyszałem od lat. Jestem z ciebie bardzo dumny. Wiem, przez co przeszłaś, a teraz wyszłaś z tego silniejsza”.
Elton John – mentor młodych talentów
Choć cała historia miała żartobliwy charakter, wpisuje się w szerszy obraz Eltona Johna jako artysty wspierającego młode pokolenie muzyków. W ostatnich latach wspierał m.in. Rinę Sawayama czy Sama Fendera, a jego program Rocket Hour stał się platformą odkrywania nowych talentów.
Dla Loli Young przesłanie od mistrza jest jasne – nawet jeśli jej singiel nie znalazł się na pierwszym miejscu, w oczach Eltona Johna jest numerem jeden.