Elton John ogłosił dwa pożegnalne koncerty. To definitywny finał trasy „Farewell Yellow Brick Road”

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Elton John zaskoczył fanów, ogłaszając dwa dodatkowe koncerty w Meksyku, które ostatecznie zakończą jego legendarną trasę „Farewell Yellow Brick Road”. Występy odbędą się trzy lata po oficjalnym zakończeniu tournée i będą symbolicznym domknięciem pożegnania z wielkimi trasami koncertowymi.

Elton John wraca do Meksyku po 14 latach

Brytyjski artysta wystąpi 2 i 3 października 2026 roku na stadionie Estadio Banorte w Meksyku. Będą to jego pierwsze koncerty w tym kraju od 2012 roku.

Sprzedaż biletów rozpocznie się 16 lipca, natomiast dzień wcześniej odbędzie się przedsprzedaż dla wybranych fanów.

Dlaczego trasa została przedłużona?

Trasa „Farewell Yellow Brick Road” pierwotnie miała zakończyć się w 2021 roku. Pandemia COVID-19 oraz kontuzja biodra, której Elton John doznał w tym samym roku, zmusiły jednak artystę do przełożenia wielu koncertów, w tym zaplanowanych występów w Ameryce Łacińskiej.

Ostatecznie tournée zakończyło się w 2023 roku po ponad 300 koncertach, jednak odwołane występy w Meksyku nigdy nie zostały zrealizowane. Teraz muzyk postanowił spełnić obietnicę daną tamtejszym fanom.

Elton John: „Meksyk zawsze zajmował wyjątkowe miejsce w moim sercu”

W mediach społecznościowych Elton John przyznał, że bardzo żałował odwołania koncertów podczas pandemii.

Artysta podkreślił, że możliwość powrotu do Meksyku i spotkania z fanami po tylu latach ma dla niego szczególne znaczenie, dlatego właśnie tam postanowił definitywnie zakończyć trasę „Farewell Yellow Brick Road”.

Nowy album po zakończeniu tras koncertowych

Choć Elton John zakończył regularne koncertowanie, nie zamierza rezygnować z muzyki. Niedawno ujawnił, że ukończył prace nad nowym albumem, nad którym pracował po zakończeniu światowej trasy.

Muzyk zdradził również, że problemy ze wzrokiem, z którymi zmaga się od 2024 roku, wpłynęły na jego sposób komponowania. Po raz pierwszy w karierze zaczął tworzyć melodie przed napisaniem tekstów, co – jak przyznaje – otworzyło przed nim zupełnie nowe możliwości twórcze.

Elton John nadal będzie występował

Mimo zakończenia wielkich tras koncertowych Elton John nie wyklucza okazjonalnych występów. W ostatnich miesiącach pojawił się między innymi podczas ceremonii Rock & Roll Hall of Fame, a także został ogłoszony pierwszą gwiazdą festiwalu Rock in Rio 2026.

Dwa koncerty w Meksyku będą jednak ostatnim rozdziałem jednej z najbardziej imponujących tras koncertowych w historii muzyki.