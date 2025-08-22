Szukaj
CGM

Efi: „Trzymaj się ode mnie jak najdalej”

Artystka rozlicza się z toksycznością relacji.

2025.08.22

opublikował:

Efi: „Trzymaj się ode mnie jak najdalej”

fot. mat. pras.

W nowym singlu „Nasz epilog” Efi nie zostawia złudzeń – to koniec. Koniec udawanej relacji i koniec dopasowywania się do cudzych oczekiwań.

Na energetycznym beacie artystka zamyka ważny emocjonalny rozdział, ale zamiast słodkiej nostalgii serwuje słuchaczom pop-house z wyraźnym electro vibe’em, przełamany szczerym, mocnym tekstem.

Utwór powstał we współpracy z producentem Faded Dollars, który odpowiada za klubowy beat, oraz Ejtenem, który nadał numerowi finalne brzmienie w miksie i masteringu.

„Nie przepraszam – to nie moja wina”

Tekst opowiada o dojrzewaniu przez rozczarowanie – o zauważeniu sygnałów, które wcześniej się ignorowało. O potrzebie odcięcia się od toksycznych relacji, która ma na nas wyniszczający wpływ. „Nie przepraszam – to nie moja wina” – śpiewa Efi, stawiając granice z odwagą, której wielu z nas dopiero się uczy.

Teledysk do „Naszego epilogu” to mocna wizualna metafora. Nocna Warszawa staje się tłem wewnętrznej ucieczki. Efi biegnie przez miasto – nie za kimś, ale przed czymś. Kulminacją jest moment, gdy wsiada do pociągu i odjeżdża, pozostawiając za sobą wszystko to, co ją tłumiło. Ten gest – pozornie zwyczajny – w klipie staje się symbolem odzyskiwania siebie.

Efi to nie tylko artystka, ale też jedna z najbardziej autentycznych twórczyń młodego pokolenia. Jako influencerka z dużym zasięgiem na TikToku, Instagramie i YouTube, od lat tworzy przestrzeń dla rozmowy o emocjach, zdrowiu psychicznym, samotności i wrażliwości. Nie boi się mówić wprost, nie ucieka w pozory. Dzięki temu zbudowała silną i lojalną społeczność tysięcy odbiorców, którzy nie tylko śledzą jej treści, ale się z nimi utożsamiają.

„Nasz epilog” to ważny moment w rozwoju jej kariery. Muzycznie – mocny, nowoczesny, gotowy na playlisty. Lirycznie – dojrzały, świadomy, dotykający tematów, o których w popie mówi się wciąż za mało. To singiel dla tych, którzy już wiedzą, że zasługują na więcej – i właśnie po to odchodzą.

Tagi


Popularne newsy

Tede zapowiada diss na Mesa. „Teraz masz minę jakby pierd**** ci komputer”
NEWS

Tede zapowiada diss na Mesa. „Teraz masz minę jakby pierd**** ci komputer”

Tede bezlitosny dla Mesa: „Zanim znów się zeszmacisz, nie myśl o mnie tylko myśl o swoim synu”
NEWS

Tede bezlitosny dla Mesa: „Zanim znów się zeszmacisz, nie myśl o mnie tylko myśl o swoim synu”

Gwiazda „Stranger Things” została mamą w wieku 21 lat. Uczyniła Jona Bon Jovi’ego dziadkiem
NEWS

Gwiazda „Stranger Things” została mamą w wieku 21 lat. Uczyniła Jona Bon Jovi’ego dziadkiem

Nowa afera we Wrocławiu. Młody Dzban zdissował Zdechłego Osę
NEWS

Nowa afera we Wrocławiu. Młody Dzban zdissował Zdechłego Osę

Wpadka na Top of the Top Sopot Festival 2025. Mikrofon Kazika nie działał przez pół utworu
NEWS

Wpadka na Top of the Top Sopot Festival 2025. Mikrofon Kazika nie działał przez pół utworu

Friz o walce z Quebonafide. Twórca zdradza, jakie były ustalenia
NEWS

Friz o walce z Quebonafide. Twórca zdradza, jakie były ustalenia

Rozczarowujący debiut Maty na Olisie? Wręcz przeciwnie
NEWS

Rozczarowujący debiut Maty na Olisie? Wręcz przeciwnie

Polecane

CGM
Lil Nas X opuścił szpital i natychmiast trafił do aresztu

Lil Nas X opuścił szpital i natychmiast trafił do aresztu

Co dalej z artystą?

2 godziny temu

CGM
Kathia i Mela Koteluk wspólnie o prostocie, bliskości i ciszy

Kathia i Mela Koteluk wspólnie o prostocie, bliskości i ciszy

"Do tego momentu" już dostępne.

3 godziny temu

CGM
Doja Cat zachwyca w singlu i klipie „Jealous Type”

Doja Cat zachwyca w singlu i klipie „Jealous Type”

Nowy album gwiazdy już we wrześniu.

3 godziny temu

CGM
Josh Homme porównał śmierć Ozzy’ego Osbourne’a do odejścia Davida Bowiego

Josh Homme porównał śmierć Ozzy’ego Osbourne’a do odejścia Davida Bowi ...

Zdaniem lidera Queens Of The Stone Age obie śmierci były "poetyckie".

5 godzin temu

CGM
UNDER TWIST wraca z finałowym uderzeniem. „CYPHER” już dostępny

UNDER TWIST wraca z finałowym uderzeniem. „CYPHER” już dostępny

To nie Młode Wilki, to Młode Yurki.

5 godzin temu

CGM
Prokuratura bada okoliczności śmierci Stanisława Soyki

Prokuratura bada okoliczności śmierci Stanisława Soyki

Artysta zmarł niedługo przed tym, jak miał wystąpić w Operze Leśnej.

7 godzin temu