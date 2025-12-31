CGM

Edyta Górniak twierdzi, że jest ofiarą oszustwa księgowej. Prokuratura zabrała głos

Trudny czas w życiu prywatnym artystki

2025.12.31

fot. Karol Makurat / @tarakum_photography

W najnowszym wywiadzie dla Wirtualnej Polski piosenkarka Edyta Górniak ujawniła, że padła ofiarą oszustwa finansowego ze strony swojej księgowej. Sprawa dotyczyła jednej z firm artystki i była poważnym obciążeniem emocjonalnym dla gwiazdy, która przyznała, że doprowadziło ją to do stanu przedzawałowego.

„W połowie roku dowiedziałam się, że byłam okradana. Narosło bardzo dużo różnych problemów przez kilka lat” – wyznała Górniak.

Dochodzenie prowadzone przez łódzką prokuraturę

Łódzka prokuratura potwierdziła, że sprawa trafiła do organów ścigania. Zabezpieczono dokumentację i przesłuchano pierwszych świadków. Dochodzenie dotyczy ukrywania dokumentów przez osobę nieuprawnioną, zgodnie z art. 276 Kodeksu karnego. Za ten czyn grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do dwóch lat.

„Została zgromadzona niezbędna dokumentacja i przesłuchano świadków” – przekazał Paweł Jasiak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

Edyta Górniak przyznała, że sytuacja była dla niej wyjątkowo trudna, zwłaszcza jako samotnej matki. Podkreśliła, że najbardziej bolesne było to, że dopuściła się tego osoba, której ufała – jej własna księgowa.

„Bardzo trudny temat. Poczułam się taka bezbronna. Pierwszy raz od bardzo dawna poczułam się wyrwana z korzeniami” – dodała.

Artystka wciąż przygotowuje się do Sylwestrowej Mocy Przebojów Polsatu, gdzie pojawi się na scenie mimo problemów finansowych i osobistych.

