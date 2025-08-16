Ed Sheeran i BeMy śpiewają po francusku

fot. mat. pras.

To już tradycja, że kiedy tylko Ed Sheeran przyjeżdża do Polski, za każdym razem spotyka się z BeMy. Trudno się dziwić, Brytyjczyk i członkowie polsko-francuskiej grupy byli kiedyś współlokatorami i jak widać – ich kumpelska relacja trwa.

Ed i BeMy śpiewają po francusku

Sheeran spędza ten weekend we Wrocławiu. Artysta dał dwa koncerty na Tarczyński Arenie. Obowiązkowym punktem obu występów był singiel „Azizam”, którym Sheeran zapowiada szykowany na 12 września album „Play”.

BeMy opublikowali nagranie zza kulis wrocławskiej wizyty Eda. Możemy na nim zobaczyć, jak Mattia i Ellie Rosinscy wykonują z Sheeranem „Azizam” po francusku. Kolejnej okazji do wysłuchania takiej wersji może już nie być.