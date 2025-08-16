Szukaj
Ed Sheeran i BeMy śpiewają po francusku

Urocze spotkanie za kulisami wrocławskiego koncertu Eda.

2025.08.16

opublikował:

fot. mat. pras.

To już tradycja, że kiedy tylko Ed Sheeran przyjeżdża do Polski, za każdym razem spotyka się z BeMy. Trudno się dziwić, Brytyjczyk i członkowie polsko-francuskiej grupy byli kiedyś współlokatorami i jak widać – ich kumpelska relacja trwa.

Sheeran spędza ten weekend we Wrocławiu. Artysta dał dwa koncerty na Tarczyński Arenie. Obowiązkowym punktem obu występów był singiel „Azizam”, którym Sheeran zapowiada szykowany na 12 września album „Play”.

BeMy opublikowali nagranie zza kulis wrocławskiej wizyty Eda. Możemy na nim zobaczyć, jak Mattia i Ellie Rosinscy wykonują z Sheeranem „Azizam” po francusku. Kolejnej okazji do wysłuchania takiej wersji może już nie być.

 

Post udostępniony przez BEMY (@bemystagram)

