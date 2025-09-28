Szukaj
„Dzieła Wszystkie Fryderyka Chopina” – Złota Seria w nowym wydaniu 2025

Na serię składa się 16 wydawnictw.

2025.09.28

„Dzieła Wszystkie Fryderyka Chopina” – Złota Seria w nowym wydaniu 2025

Seria płytowa „Dzieła Wszystkie Fryderyka Chopina”, nagrana przez najwybitniejszych polskich pianistów, obchodzi w tym roku 65-lecie istnienia. Powstawała w latach 1959–1961, by uczcić150-lecie urodzin największego polskiego kompozytora i od tamtego czasu uznawana jest za jedno z najważniejszych przedsięwzięć w historii polskiej fonografii.

16 wydawnictw z muzyką Chopina

Na serię składa się 16 albumów, nagranych wyłącznie przez polskich pianistów, takich jak: Halina Czerny-Stefańska, Regina Smendzianka, Lidia Grychtołówna, Jan Ekier, Witold Małcużyński i Henryk Sztompka. To oni nadali Chopinowi brzmienie, które przez dekady kształtowało wrażliwość muzyczną kolejnych pokoleń słuchaczy.

„Dzieła Wszystkie Fryderyka Chopina” to nie tylko zapis wybitnych interpretacji, ale również historyczne świadectwo polskiej tradycji wykonawczej, która na trwałe wpisała się w światowe dziedzictwo muzyki klasycznej.

