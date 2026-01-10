Dziarma: „Kiedy piszesz do mnie listy, ja leżę mu w ramionach”

Dziarma prezentuje nowy singiel zatytułowany „Algorytmy”. Do utworu powstał oficjalny teledysk w reżyserii Matthew Oskara.

„Algorytmy” – emocje, które zostają

W refrenie raperka śpiewa:

„Wszystko ci przypomina o mnie, zapach perfum czujesz na ulicy

Tak jak ja wyglądają przechodnie. W telefonach nasze algorytmy”

Numer jest gorzkim podsumowaniem nieudanego związku, w którym wspomnienia splatają się z emocjami, tworząc mocno osobisty przekaz.

Życie prywatne Dziarmy – ślub i wyjątkowe wesele

Pod koniec listopada Dziarma powiedziała sakramentalne „tak”. W dniu ślubu raperka postawiła na pełną autentyczności oprawę – bez modnych trendów boho, glamour czy pałacowych dekoracji. Wesele inspirowane było minionymi dekadami, z akcentami tradycji i polskiej kultury domowej: kiełbasa, smalec, disco polo i tańce do Elvisa.

Dziarma podzieliła się kilkoma detalami:

„O 2 w nocy tańczyłam w Birkenstockach. Wszystko jest nagrane VHS, z audio, bez ścieżki dźwiękowej. Inspirowaliśmy się latami 80., 90., maksymalizmem. Było idealnie.”

Szczególnym elementem była sukienka z bufkami, należąca wcześniej do teściowej, w której kobieta przed laty wyznawała miłość przyszłemu mężowi Dziarmy.

Od „X Factora” do czołówki polskiego rapu

Dziarma dała się poznać szerszej publiczności jako nastolatka w programie „X Factor”, wykonując utwór „Billionaire”. Z czasem wypracowała swój charakterystyczny styl, łączący rap z melodyjnym śpiewem. Jej pozycję potwierdziło m.in. zaproszenie do jury programu „Nowe Rozdanie: Rhythm + Flow”, polskiej wersji formatu Netflixa dla młodych talentów rapowych.