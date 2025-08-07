Szukaj
CGM

Dwaj mężczyźni żądają od Kodaka Blacka 10 mln dolarów, ponieważ postrzelono ich, kiedy znajdowali się w jego pobliżu

Prawnik rapera nie pozostawia złudzeń: "Nie zapłacimy ani centa".

2025.08.07

opublikował:

Dwaj mężczyźni żądają od Kodaka Blacka 10 mln dolarów, ponieważ postrzelono ich, kiedy znajdowali się w jego pobliżu

fot. mat. pras.

Po Super Bowl LVI w 2022 r. Justin Bieber zorganizował afterparty, na którym pojawili się m.in. Drake, Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, Kendall Jenner, Khloé Kardashian, Lil Baby, Gunna i Kodak Black. W pewnym momencie przed klubem The Nice Guy w Hollywood, w którym odbywała się impreza, wybuchła bójka. Kodak bohatersko rzucił się z interwencją, próbując ratować zaatakowane osoby. Po chwili bójka przerodziła się jednak w strzelaninę, w której padło dziesięć strzałów. Nikt nie zginął, ale Kodak Black, Mark Schaefer i Adam Rahmnan zostali ranni.

Kuriozalny pozew przeciwko Kodakowi Blackowi

Mężczyźni już w 2023 r. pozwali Kodaka, sugerując, że to on zainicjował bójkę, za sprawą której ludzie zaczęli strzelać. Problem w tym, że ich prawnicy wysłali go pod stary adres jego matki. Kobieta sprzedała dom dwa lata przed wydarzeniami. Obóz Blacka nie wiedział o pozwie, nie mógł więc na niego zareagować. Tymczasem prawnicy poszkodowanych złożyli pozew o wyrok zaoczny, domagając się 10,6 mln dolarów odszkodowania za to, że postrzelono ich, kiedy znajdowali się w sąsiedztwie rapera.

Co na to sam Kodak – tego nie wiemy. Wiemy natomiast, jak zareagowali jego prawnicy. Broniący rapera Bradford Cohen mówi wprost: – Nie zapłacimy ani centa. To my jesteśmy ofiarami prawnego ataku tych dwóch osób. Adwokat artysty przekonuje, że ma niezbite dowody na jego niewinność. – Twierdzą, że Kodak zainicjował bójkę, która doprowadziła do strzelaniny? Mamy nagrania, na których widać, jak Kodak biegnie w stronę bijących się, by pomóc osobom, które są bite. Wtedy zaczęła się strzelanina. Kodak został postrzelony, a oni pozywają człowieka, który sam został ranny? Nie rozumiem tego pozwu – komentuje Cohen.

Tagi


Popularne newsy

Tak wyglądała Bianca Censori zanim poznała Kanye Westa. W sieci pojawiły się zdjęcia, na których trudno rozpoznać żonę Ye
NEWS

Tak wyglądała Bianca Censori zanim poznała Kanye Westa. W sieci pojawiły się zdjęcia, na których trudno rozpoznać żonę Ye

Bedoes odpowiada na diss Eripe, scena rapowa ocenia. „Tede i Bedoes przechodzą dalej”
NEWS

Bedoes odpowiada na diss Eripe, scena rapowa ocenia. „Tede i Bedoes przechodzą dalej”

Białas „jedzie po Cartiera”
NEWS

Białas „jedzie po Cartiera”

Littlemoonster96 kiedyś szalała za Justinem Bieberem. Teraz dotknęła innego gwiazdora
NEWS

Littlemoonster96 kiedyś szalała za Justinem Bieberem. Teraz dotknęła innego gwiazdora

Acid Drinkers wracają bez płyty, za to z czymś innym
NEWS

Acid Drinkers wracają bez płyty, za to z czymś innym

Uczestnik „Idola” groził Kubie Wojewódzkiemu bronią. Jacek Cygan wspomina dramatyczną sytuację
NEWS

Uczestnik „Idola” groził Kubie Wojewódzkiemu bronią. Jacek Cygan wspomina dramatyczną sytuację

Chłopak Young Leosi: „Ciekawe, czy Sentino wie, że mamy z nim piosenkę”
NEWS

Chłopak Young Leosi: „Ciekawe, czy Sentino wie, że mamy z nim piosenkę”

Polecane

CGM
Mata podpisał nowego rapera w swojej wytwórni

Mata podpisał nowego rapera w swojej wytwórni

Kiedy pierwsze owoce współpracy?

2 minuty temu

CGM
Nadchodzi nowy film dokumentalny o Ozzym

Nadchodzi nowy film dokumentalny o Ozzym

Twórcy pokażą "ostatni rozdział życia" artysty.

2 godziny temu

CGM
Molesta Ewenement wśród gwiazd finału festiwalu Go! On Stage

Molesta Ewenement wśród gwiazd finału festiwalu Go! On Stage

Impreza odbędzie się w weekend.

4 godziny temu

CGM
Scena pod napięciem: eklektyczna mieszanka artystów, których musisz zobaczyć na żywo

Scena pod napięciem: eklektyczna mieszanka artystów, których musisz zo ...

Do końca roku czeka nas dużo dobrego.

5 godzin temu

CGM
BitterSweet Festival gra głośno, słucha uważnie i rozmawia o tym, co ważne

BitterSweet Festival gra głośno, słucha uważnie i rozmawia o tym, co w ...

„Uważaj na siebie, baw się świetnie i wracaj do domu bezpiecznie”.

5 godzin temu

CGM
Ed Sheeran pod ostrzałem. Artysta nie cofa się i odpowiada na krytykę

Ed Sheeran pod ostrzałem. Artysta nie cofa się i odpowiada na krytykę

Brytyjczyków rozwścieczyła niedawna wypowiedź artysty.

5 godzin temu