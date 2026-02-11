CGM

Dwa koncerty Behemoth w Turcji odwołane. Zespół oskarżony o „zatruwanie tureckiej młodzieży”

„Nikt się tego nie spodziewał”

2026.02.11

opublikował:

Dwa koncerty Behemoth w Turcji odwołane. Zespół oskarżony o „zatruwanie tureckiej młodzieży”

fot. Karol Makurat / @tarakum_photography

Jak podaje Plejada, koncerty Behemotha w Stambule, zaplanowane na 10 i 11 lutego 2026 roku, zostały nagle odwołane decyzją władz miejskich. Powodem miały być naciski prorządowej stacji Akit TV, która oskarżyła polski zespół o „zatruwanie tureckiej młodzieży”. Lider grupy, Adam „Nergal” Darski, nie ukrywa zaskoczenia.

Nagły ban mimo silnej pozycji zespołu w Turcji

Jak podkreśla Nergal, zespół wielokrotnie występował wcześniej w Turcji i cieszy się tam dużym wsparciem fanów. Na koncert w Stambule miało przyjść około dwóch tysięcy osób.

– Ten ban przyszedł do nas z zaskoczenia i nikt się go nie spodziewał – mówi w rozmowie z Plejadą lider Behemotha.

Nic nie wskazywało na to, że wydarzenie może zostać zablokowane. Tym bardziej że grupa nie miała wcześniej problemów z organizacją koncertów w tym regionie.

Akit TV i presja konserwatywnych środowisk

Według medialnych doniesień, do odwołania koncertu przyczyniły się naciski ze strony Akit TV, prorządowej tureckiej stacji telewizyjnej. W jej przekazie zespół Behemoth został przedstawiony jako zagrożenie dla młodych ludzi.

Nergal zwraca uwagę, że to może być element szerszego zjawiska:

– Wygląda na to, że konserwatyzmy biorą górę. Nie tylko w Europie. W Indiach również pojawiają się próby zbanowania naszego koncertu.

Trasa trwa mimo przeszkód

Choć koncert w Turcji nie dojdzie do skutku, międzynarodowa trasa Behemotha w 2026 roku jest kontynuowana. Zespół rusza dalej – najbliższe przystanki to Tajlandia, Japonia, Australia i Chiny.

– Szkoda ludzi, szkoda fanów, ale show musi trwać – podkreśla Nergal.

