DustyVibez Music Labs: Tu rodzą się hity

Uznany producent zaprasza do siebie

2025.08.27

Znany producent Andy Dust – współtwórca globalnego hitu „Rise Up”, który ma na koncie miliony odsłuchań na Spotify – otworzył miejsce, które zmieni polską scenę muzyczną.

DustyVibez Music Labs to coś więcej niż studio nagraniowe. To przestrzeń, która łączy topowy sprzęt z unikalnym klimatem, by inspirować artystów do tworzenia muzyki.

Nowo otwarte studio zostało zaprojektowane w kooperacji z firmą Aplauz i zastosowano w nim rozwiązania studyjne marek Neumann oraz Sennheiser tworząc idealne warunki do pracy dla artystów z Polski i zagranicy. DustyVibez Music Labs to przestrzeń otwarta dla wszystkich artystów i producentów współpracujących z Warner Music Poland.

To właśnie tu powstają utwory, które mają szanse królować na listach przebojów w kraju i w Europie. Najlepszym przykładem jest najnowszy singiel Andy’ego Dusta, w nagraniu którego artystę wsparli Tribbs, Sam Feldt i Dotter.

Otwarcie DustyVibez dla artysty to spełnienie wieloletniego marzenia

Od zawsze marzyłem o stworzeniu miejsca, które pozwoli mi realnie wspierać ludzi i pomagać im w realizacji ich pasji. Chciałem zbudować studio, w którym mógłbym odkrywać i rozwijać młode talenty w Polsce, a także tworzyć przestrzeń do współpracy pomiędzy polskimi i zagranicznymi artystami. Dziś mogę powiedzieć, że spełniłem to marzenie – a teraz moim celem jest pomagać innym spełniać ich własne. Chcę skrócić im drogę, którą sam musiałem przejść – od lat pisząc dla innych artystów i produkując „do szuflady”, zanim powstał mój pierwszy hit. Dustyvibez Music Labs to miejsce, które będzie pisało historię – powiedział Andy Dust.

Studio ma stać się inkubatorem talentów, przestrzenią do współpracy i miejscem, w którym artyści z różnych pokoleń i gatunków muzycznych będą mogli uwolnić pełnię swojej kreatywności.

