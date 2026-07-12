CGM

Dua Lipa szczerze o miłości do Calluma Turnera. „Czuję się bardziej szczęśliwa niż kiedykolwiek”

Związek Duy Lipy i brytyjskiego aktora Calluma Turnera od miesięcy wzbudza ogromne zainteresowanie

2026.07.12

opublikował:

Opener_piotr_tarasewicz_main_dua_lipa-32

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Dua Lipa coraz chętniej opowiada o swoim życiu prywatnym. W najnowszym wywiadzie wokalistka wyznała, że miłość do narzeczonego Calluma Turnera sprawiła, iż poczuła się szczęśliwsza niż kiedykolwiek wcześniej. Artystka przyznała również, że zakochanie wiąże się z ogromną wrażliwością i strachem przed zranieniem.

Dua Lipa o miłości: „To piękne, ale też przerażające”

W rozmowie z magazynem Harper’s Bazaar Dua Lipa otwarcie opowiedziała o swoich emocjach związanych z miłością.

– Uwielbiam miłość. To piękna i inspirująca rzecz. Zakochujesz się całym sercem, a jednocześnie ta wrażliwość bywa przerażająca. Czuję ogromne szczęście, że mogę tego doświadczać – wyznała piosenkarka.

29-letnia gwiazda podkreśliła, że z biegiem lat nauczyła się bardziej otwierać na uczucia i przestała budować wokół siebie emocjonalny mur.

Callum Turner odmienił życie wokalistki

Dua Lipa przyznała, że przez długi czas chroniła swoje serce przed zranieniem. Dziś jednak stara się zaakceptować fakt, że miłość zawsze wiąże się z ryzykiem.

Jak wyjaśniła, pozwoliła sobie na pełne zaangażowanie w relację z Callumem Turnerem, nawet jeśli oznacza to możliwość przeżycia trudnych chwil w przyszłości.

Gwiazda nie chce już ukrywać swojego szczęścia

Artystka zdradziła również, że jest obecnie najszczęśliwsza w swoim życiu. Z tego powodu nie widzi sensu w całkowitym ukrywaniu swojego związku przed fanami.

Dua Lipa przyznała, że jako osoba publiczna doskonale wie, iż dzielenie się prywatnym życiem oznacza większą podatność na ocenę. Mimo to uważa, że tak ważnego etapu swojego życia nie chce przemilczeć.

Dua Lipa i Callum Turner należą do najgorętszych par show-biznesu

Związek Duy Lipy i brytyjskiego aktora Calluma Turnera od miesięcy wzbudza ogromne zainteresowanie mediów oraz fanów na całym świecie. Para uchodzi dziś za jedną z najbardziej rozpoznawalnych w światowym show-biznesie, a każde ich wspólne pojawienie się publicznie odbija się szerokim echem.

 

Tagi


Popularne newsy

Bedoes @piotr_tarasewicz
NEWS

Bedoes pożegnał Maję Gadowską, podopieczną Cancer Fighters. „Twoja walka i uśmiech będą inspirować już na zawsze”

__Harry Styles 2026 official ress
NEWS

Harry Styles otrzymał złotą odznakę Blue Peter. „To może być moje największe osiągnięcie”

Ellie Goulding IG 2026
NEWS

Ellie Goulding wystąpi podczas meczu Anglia – Norwegia na Mistrzostwach Świata 2026

Flow Kingz Feat Lyng - Kygo jo
NEWS

Erling Haaland rapował jako nastolatek. Viralowe nagranie ma już 23 miliony wyświetleń

Popek Cios
NEWS

Popek i Cios nagrali „patriotyczny” kawałek: „Ukrainiec się odj*bał i zaczyna się impreza, Biedroń biega z chuj*m w dupie, Jezus co ja mówię”

Drake
NEWS

Drake stawia milion dolarów na Conora McGregora. Gigantyczny zakład przed UFC 329

Bad Bunny IG
NEWS

Bad Bunny częściowo wygrywa w sądzie. Spór z byłą partnerką wciąż trwa

Polecane

CGM
Eurowizja logo

Izrael potwierdził udział w Eurowizji 2027 mimo dotychczasowych kontro ...

Od wybuchu wojny w Strefie Gazy obecność Izraela w konkursie budzi liczne protesty

2 godziny temu

CGM

Rob Halford nie mógł powstrzymać łez po śmierci Ozzy’ego Osbourn ...

Judas Priest oddał hołd Ozzy'emu podczas koncertu

3 godziny temu

CGM
limp-bizkit-live-nation-press

Fred Durst strącił drona podczas koncertu Limp Bizkit. Wszystko nagrał ...

Dron pojawił się nad sceną podczas koncertu

3 godziny temu

CGM
Eminem

Eminem niespodziewanie pojawił się na koncercie Jay-Z. Wspólnie wykona ...

Występ obu legend hip-hopu szybko stał się viralem w mediach społecznościowych

3 godziny temu

CGM
Oasis press 2024

Liam Gallagher wierzy w triumf Anglii na mundialu. „Musicie to z ...

Anglia zagra z Argentyną o finał

3 godziny temu

CGM
Beyonce JAY-Z The Carters Grammy

Beyoncé obcięła włosy Jaya-Z na oczach tysięcy fanów. Później razem wy ...

Jay-Z świętuje 30-lecie albumu „Reasonable Doubt”

10 godzin temu