Dua Lipa o przyjaźni z Katy Perry: „To moment, w którym historia zatoczyła koło”

Dua Lipa wspomina początki swojej znajomości z Katy Perry i nazywa ją „momentem, w którym historia zatoczyła pełne koło”. Wokalistka opowiedziała o tym w rozmowie z magazynem Rolling Stone, przypominając, że miała zaledwie 15 lat, gdy po raz pierwszy stanęła z Katy na jednej scenie.

Podczas trasy koncertowej „California Dreams” w 2011 roku Katy Perry zapraszała swoich fanów na scenę, by razem z nią zatańczyli. Jedną z wybranych osób była właśnie młoda Dua Lipa, która wówczas marzyła o karierze muzycznej.

„Uwielbiam Katy! To dla mnie niesamowite”

Uwielbiam Katy! Jesteśmy przyjaciółkami, uważam, że jest niesamowita – powiedziała Dua Lipa w rozmowie z Rolling Stone. Wokalistka wspominała, że spotkanie z Katy Perry na jednym z jej koncertów w 2018 roku w Los Angeles było dla niej wyjątkowym przeżyciem. To był dla mnie moment pełnego koła, kiedy ona przyszła zobaczyć mój występ w Hollywood Palladium, bo gdy miałam 15 lat, to ja byłam na jej koncercie w Hammersmith Apollo w Londynie – dodała.

Dua Lipa zażartowała, że w sieci wciąż krąży „zawstydzające zdjęcie” z tamtego dnia, gdy tańczyła z Katy Perry na scenie, jednak przyznała, że to wspomnienie jest dla niej bardzo cenne.

Katy Perry przewidziała sukces Duy Lipy

Katy Perry już kilka lat temu dostrzegła potencjał młodszej artystki. W rozmowie z Rolling Stone w 2024 roku przyznała, że była przekonana, iż Dua Lipa stanie się jedną z największych gwiazd popu.

Pamiętam, że mówiłam: „Ta dziewczyna będzie następną wielką gwiazdą pop. To właśnie ona!” – wspominała Perry.

Dziś obie wokalistki cieszą się ogromnym uznaniem na światowej scenie muzycznej i wzajemnie wspierają swoje projekty.