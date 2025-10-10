Szukaj
Dua Lipa i Gwen Stefani razem na scenie. Wspólnie zaśpiewały hit No Doubt „Don’t Speak”

Niezapomniany duet podczas trasy „Radical Optimism Tour” w Los Angeles

2025.10.10

opublikował:

fot. mat. pras.

Podczas koncertu Dua Lipy w ramach jej światowej trasy „Radical Optimism Tour”, który odbył się 8 października w KIA Forum w Los Angeles, fani byli świadkami wyjątkowego momentu. Na scenie pojawiła się Gwen Stefani, by wspólnie z brytyjską gwiazdą zaśpiewać kultowy utwór „Don’t Speak” zespołu No Doubt.

Dua Lipa od początku trasy oddaje hołd lokalnym artystom w miastach, w których występuje. Tym razem w Los Angeles postanowiła uczcić jedną ze swoich największych idolek – Gwen Stefani.

„Jedna z moich osobistych bohaterek” – Dua Lipa o Gwen Stefani

Zanim na scenie pojawiła się wokalistka No Doubt, Dua Lipa zwróciła się do publiczności, zapowiadając wyjątkowego gościa:

„Każdego wieczoru wykonuję utwór artysty z miasta, w którym gram. Dziś, w Los Angeles, chciałam oddać hołd jednej z moich osobistych bohaterek – jednej z moich ulubionych artystek, której słucham całe życie. To kobieta, która wpłynęła na moją muzykę i styl. Kocham ją za to, jak nieustannie redefiniuje siebie i swoją twórczość. Los Angeles, jesteście szczęściarzami – dziś z nami jest jedyna i niepowtarzalna Gwen Stefani!”

Publiczność oszalała, gdy Gwen pojawiła się na scenie. Artystki przywitały się krótkim uściskiem, po czym rozpoczęły wspólne wykonanie „Don’t Speak” – utworu, który w latach 90. rozsławił No Doubt na całym świecie.

 

„Don’t Speak” – ponadczasowy hit i muzyczne połączenie pokoleń

Utwór „Don’t Speak” z 1996 roku, pochodzący z legendarnego albumu Tragic Kingdom, to jedna z najbardziej rozpoznawalnych ballad pop-rockowych lat 90. Wspólny występ Dua Lipy i Gwen Stefani udowodnił, że ta piosenka wciąż ma ogromną moc emocjonalną i łączy fanów różnych pokoleń.

Podczas występu Gwen rozpoczęła pierwszą zwrotkę, a następnie obie artystki śpiewały refren wspólnie, tworząc magiczną atmosferę. Fani obecni na koncercie udostępniali nagrania w sieci, a fragmenty duetu błyskawicznie stały się viralem na platformach społecznościowych.

Trasa „Radical Optimism Tour” – hołd dla legend muzyki

Podczas swojej trasy Dua Lipa niejednokrotnie zaskakiwała fanów wyjątkowymi coverami i gośćmi specjalnymi. W Miami zaśpiewała utwór Ariany Grande, w Dublinie – Sinéad O’Connor, w Bostonie oddała hołd Aerosmith, a w Lyonie wykonała Daft Punk.

Na wybranych koncertach towarzyszyli jej również znani artyści, m.in. Nile Rodgers (Le Freak), Chaka Khan (Ain’t Nobody), Jamiroquai (Virtual Insanity), Neil Finn (Don’t Dream It’s Over) czy Kevin Parker z Tame Impala (The Less I Know The Better).

W czerwcu 2025 roku występy Dua Lipy na Wembley zostały uwiecznione w mini-dokumencie „Dua Lipa – The Beat Before (Wembley Stadium)”, pokazującym kulisy jej koncertów i reakcje fanów.

 

