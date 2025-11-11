CGM

DrySkull i Krzysztof Zalewski łączą siły w singlu „Mówię Ci Nie”

Mocny manifest sprzeciwu wobec bylejakości

2025.11.11

opublikował:

DrySkull i Krzysztof Zalewski łączą siły w singlu „Mówię Ci Nie”

Nowy singiel DrySkulla z udziałem Krzysztofa Zalewskiego zatytułowany „Mówię Ci Nie” już dostępny we wszystkich serwisach streamingowych. To najnowszy rozdział wyjątkowego projektu producenckiego „SALON”, w którym spotykają się najciekawsze osobowości polskiej sceny muzycznej.

DrySkull i Krzysztof Zalewski w jednym studiu – energia, emocje i bunt

„Mówię Ci Nie” to nie tylko kolejny utwór, ale dźwiękowy manifest sprzeciwu wobec bylejakości, rutyny i utraty pasji.

– „W SALONIE chodzi o energię i szczerość. Nie szukamy idealnych dźwięków, tylko prawdy. A Krzysztof przyniósł ją w czystej postaci” – mówi DrySkull.

Wspólny numer to spotkanie dwóch silnych osobowości: rockowej ekspresji Zalewskiego i dopracowanej, gęstej produkcji DrySkulla. Efekt? Surowy, emocjonalny utwór, który łączy brzmienia rocka, elektroniki i alternatywy w spójną, intensywną całość.

Projekt „SALON” – muzyczna przestrzeń bez kompromisów

„Mówię Ci Nie” to już piąty singiel zapowiadający album producencki DrySkulla – „SALON”, który ukaże się w 2025 roku. Projekt stanowi otwartą przestrzeń dla artystów, których łączy autentyczność, emocje i potrzeba poszukiwań.

Dotychczas w ramach „SALONU” ukazały się m.in.:

  • Wolna i piękna” z Grubsonem i Miodem,

  • Zostanę tu z Tobą” z Baranovskim,

  • Pluszowe kagańce” z Błażejem Królem,

  • Na spokojnie” z Igo.

Teraz przyszła pora na Krzysztofa Zalewskiego, który wnosi do projektu rockową energię i niepokorną szczerość.

Kim jest DrySkull?

Za pseudonimem DrySkull kryje się Robert Krawczyk – producent i kompozytor, którego nazwisko od lat pojawia się przy największych hitach polskiej sceny muzycznej. To on współtworzył albumy Mroza („Rollercoaster”, „Aura”, „Złote bloki”), odpowiadał za brzmienie hymnów Męskiego Grania („Wolne duchy”, „To bardzo ziemskie”), a także współpracował z artystami takimi jak Sokół, Dawid Podsiadło, Lanberry, Paula Roma, Baranovski, Maryla Rodowicz czy Błażej Król.

Jego muzyka to połączenie emocji, precyzji i dbałości o detal – znak rozpoznawczy, który nadaje każdemu projektowi wyrazisty charakter.

Tagi


Popularne newsy

Koszmar powraca? Kolejna partnerka oskarża Kartky’ego o pobicie i pokazuje zdjęcia
NEWS

Koszmar powraca? Kolejna partnerka oskarża Kartky’ego o pobicie i pokazuje zdjęcia

bambi odeszła z wytwórni Young Leosi? „Nasze drogi zawodowe się rozeszły” – potwierdza raperka
NEWS

bambi odeszła z wytwórni Young Leosi? „Nasze drogi zawodowe się rozeszły” – potwierdza raperka

Wpadka redakcji Gazety Wyborczej. Uśmiercili Sokoła w artykule o odejściu Pono
NEWS

Wpadka redakcji Gazety Wyborczej. Uśmiercili Sokoła w artykule o odejściu Pono

Belmondo wskazał zwycięzcę beefu Tede vs Mes
NEWS

Belmondo wskazał zwycięzcę beefu Tede vs Mes

Young Leosia nagrała diss na Fagatę, ale nie chce go wydać. „Nie będę się dissować z kimś, kto nie pisze swoich tekstów”
NEWS

Young Leosia nagrała diss na Fagatę, ale nie chce go wydać. „Nie będę się dissować z kimś, kto nie pisze swoich tekstów”

Córka Michaela Jacksona pokazała dziurę w nosie, którą ma przez zażywanie narkotyków
NEWS

Córka Michaela Jacksona pokazała dziurę w nosie, którą ma przez zażywanie narkotyków

Kartky odpowiada na zarzuty byłej partnerki o pobicie
NEWS

Kartky odpowiada na zarzuty byłej partnerki o pobicie

Polecane

CGM
Rapper Max B wyszedł z więzienia po 16 latach

Rapper Max B wyszedł z więzienia po 16 latach

Raper z Harlemu odzyskuje wolność

5 godzin temu

CGM
Diddy popijał nielegalny bimber w więzieniu? Raper zaprzecza

Diddy popijał nielegalny bimber w więzieniu? Raper zaprzecza

Rzecznik artysty prostuje nieprawdziwe informacje

5 godzin temu

CGM
Katy Perry zdradza, że długo wahała się przed wydaniem singla „Bandaids”

Katy Perry zdradza, że długo wahała się przed wydaniem singla „Bandaid ...

Popowa gwiazda o walce z własną wrażliwością

5 godzin temu

CGM
Cardi B szczerze o ciągłym wplątywaniu się w dramy: „To mnie wyczerpuje”

Cardi B szczerze o ciągłym wplątywaniu się w dramy: „To mnie wyczerpuj ...

Raperka przyznaje, że konflikty odbijają się na jej energii

5 godzin temu

CGM
Ujawniono przyczynę śmierci legendy KISS

Ujawniono przyczynę śmierci legendy KISS

Ace Frehley zmarł po wypadku

5 godzin temu

CGM
Tekashi 6ix9ine sugeruje, że Demi Lovato może wrócić do używek: „Wyślijmy jej narkotyki”

Tekashi 6ix9ine sugeruje, że Demi Lovato może wrócić do używek: „Wyśli ...

Kontrowersyjne komentarze rapera wzbudzają falę krytyki w sieci

5 godzin temu