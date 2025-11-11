DrySkull i Krzysztof Zalewski łączą siły w singlu „Mówię Ci Nie”

Nowy singiel DrySkulla z udziałem Krzysztofa Zalewskiego zatytułowany „Mówię Ci Nie” już dostępny we wszystkich serwisach streamingowych. To najnowszy rozdział wyjątkowego projektu producenckiego „SALON”, w którym spotykają się najciekawsze osobowości polskiej sceny muzycznej.

DrySkull i Krzysztof Zalewski w jednym studiu – energia, emocje i bunt

„Mówię Ci Nie” to nie tylko kolejny utwór, ale dźwiękowy manifest sprzeciwu wobec bylejakości, rutyny i utraty pasji.

– „W SALONIE chodzi o energię i szczerość. Nie szukamy idealnych dźwięków, tylko prawdy. A Krzysztof przyniósł ją w czystej postaci” – mówi DrySkull.

Wspólny numer to spotkanie dwóch silnych osobowości: rockowej ekspresji Zalewskiego i dopracowanej, gęstej produkcji DrySkulla. Efekt? Surowy, emocjonalny utwór, który łączy brzmienia rocka, elektroniki i alternatywy w spójną, intensywną całość.

Projekt „SALON” – muzyczna przestrzeń bez kompromisów

„Mówię Ci Nie” to już piąty singiel zapowiadający album producencki DrySkulla – „SALON”, który ukaże się w 2025 roku. Projekt stanowi otwartą przestrzeń dla artystów, których łączy autentyczność, emocje i potrzeba poszukiwań.

Dotychczas w ramach „SALONU” ukazały się m.in.:

„ Wolna i piękna ” z Grubsonem i Miodem ,

„ Zostanę tu z Tobą ” z Baranovskim ,

„ Pluszowe kagańce ” z Błażejem Królem ,

„Na spokojnie” z Igo.

Teraz przyszła pora na Krzysztofa Zalewskiego, który wnosi do projektu rockową energię i niepokorną szczerość.

Kim jest DrySkull?

Za pseudonimem DrySkull kryje się Robert Krawczyk – producent i kompozytor, którego nazwisko od lat pojawia się przy największych hitach polskiej sceny muzycznej. To on współtworzył albumy Mroza („Rollercoaster”, „Aura”, „Złote bloki”), odpowiadał za brzmienie hymnów Męskiego Grania („Wolne duchy”, „To bardzo ziemskie”), a także współpracował z artystami takimi jak Sokół, Dawid Podsiadło, Lanberry, Paula Roma, Baranovski, Maryla Rodowicz czy Błażej Król.

Jego muzyka to połączenie emocji, precyzji i dbałości o detal – znak rozpoznawczy, który nadaje każdemu projektowi wyrazisty charakter.