Druga scena na Santander Letnie Brzmienia? Poznaj line-up NEXT FEST Stage

Druga – alternatywna – scena festiwalowej trasy Santander Letnie Brzmienia zagra także w tym roku!

Do grona artystów i artystek, którzy wystąpią latem w Krakowie, Wrocławiu, Warszawie, Gdańsku i Poznaniu dołącza aż 30 zespołów, które w kwietniu zachwyciły publiczność NEXT FEST Music Showcase & Conference. Wśród nich są m.in. Blauka, Daniel Godson, shama, Kosma Król, Marcin Maciejczak, Basia Małecka, Metro czy Wirefall. Sprawdź, kto zagra w Twoim mieście!

Santander Letnie Brzmienia to kwintesencja lata: gorące dni, ciepłe noce i ulubiona muzyka, do której chce się tańczyć do rana! Na głównej scenie – w zależności od miasta – zagrają: Hey (jedyne koncerty w 2025 roku), Mrozu, festiwalowy girlsband BABIE LATO (Margaret, Zalia, Sara James), Coma, Edyta Bartosiewicz z orkiestrowym projektem „To jest mój sen…”, Kaśka Sochacka, Zalewski, Ania Dąbrowska, Piotr Rogucki, Mela Koteluk, Wiktor Dyduła, Natalia Szroeder, Lor, Zalia, jucho. A na finał w Poznaniu – brytyjski girlsband Sugababes!

30 zachwycających debiutów – poznaj artystów NEXT FEST Stage

Druga scena Santander Letnie Brzmienia to już pewniak! Po raz kolejny przejmą ją artyści, którzy robią niemałe zamieszanie w branży muzycznej – na NEXT FEST Stage wystąpią ci, którzy w kwietniu zachwycili publiczność na NEXT FEST Music Showcase & Conference. W każdym mieście – Krakowie, Wrocławiu, Warszawie, Gdańsku i Poznaniu – usłyszymy sześcioro z nich. Już po raz drugi NEXT FEST Stage stanie się „trampoliną do kariery” młodych twórców. To okazja, aby podczas Santander Letnie Brzmienia poznać tych, o których za jakiś czas będzie głośno!

Niezależnie od tego, czy najbardziej kochasz refreny do wspólnego śpiewania, mocne riffy czy wyraziste bity – na pewno znajdziesz to na NEXT FEST Stage, bo line-up będzie prawdziwą mieszanką brzmień. Miłośnicy wrażliwego popu będą zachwyceni obecnością takich nazwisk jak: Dezydery, Jadwiga Zarzycka, Julia Mreńca, Maja Golec, Marcin Maciejczak, Maks Tachasiuk, zespół mop czy Zuzanna Malisz. W programie także reprezentacja młodego polskiego hip-hopu: Kosma Król, Plawgo czy Dawid Grzelak.

Dla fanów gitarowego grania wystąpią Bazgrołki, duet Blauka, Metro, Wirefall, szwajcarski zespół Sinplus; a dla tych, których serce bije w rytmach R&B i soul – Angie., Bard Kowalski, Daniel Godson, Leon Krześniak, duet shama. Nadal popowo, ale z jazzowym czy funkowym groovem zagrają Bibobit oraz Basia Małecka. W dźwięki bardziej retro i indie zabiorą publiczność Briela, Daliva, Dureń, Mateusz Gędek, Marek Niedzielski, Ranko Ukulele oraz Treehouse.

Festiwal także dla dzieci

Santander Letnie Brzmienia to także idealny festiwal na rodzinny wypad! Dzieci do 6. roku życia wchodzą za darmo w towarzystwie dorosłego opiekuna, a teraz – z okazji Dnia Dziecka – trwa konkurs „Graj marzeniami, twórz kolorami”. Wystarczy, by dzieci i młodzież w wieku 3–18 lat stworzyły pracę plastyczną o muzycznym lecie w swoim mieście, sfotografowały ją i do 15 czerwca 2025 wysłały e-mailem wraz z podpisanym oświadczeniem rodzica. Autorzy trzech najciekawszych prac otrzymają rodzinne zaproszenia na dowolny przystanek trasy, a ich dzieła staną się częścią festiwalowej scenografii – wyniki poznamy już 23 czerwca. Szczegóły konkursu znajdują się w social mediach Santander Letnie Brzmienia. Regulamin https://bit.ly/RegulaminKonkursuSLB

Sprawdź, kto zagra w Twoim mieście

Kraków / 4-5 lipca / Lotnisko Rakowice-Czyżyny

Scena Główna

HEY, Mrozu, BABIE LATO, Coma, Edyta Bartosiewicz „To jest mój sen…”, Ania Dąbrowska, Rogucki & Normalni Ludzie, Natalia Szroeder, Zalia, Lor

NEXT FEST Stage

Basia Małecka, Blauka, Dureń, Jadwiga Zarzycka, mop, Zuzanna Malisz

Wrocław / 11-12 lipca / Pola Marsowe

Scena Główna

HEY, Mrozu, BABIE LATO, Coma, Edyta Bartosiewicz „To jest mój sen…”, Zalewski, Ania Dąbrowska, Wiktor Dyduła, LOR, jucho

NEXT FEST Stage

Dezydery, Julia Mreńca, maks.tachasiuk, Marcin Maciejczak, Treehouse, Wirefall

Warszawa / 8-9 sierpnia / Tor Służewiec

Scena Główna

HEY, Mrozu, BABIE LATO, Coma, Edyta Bartosiewicz „To jest mój sen…”, Kaśka Sochacka, Ania Dąbrowska, Mela Koteluk, jucho, Wiktor Dyduła

NEXT FEST Stage

Bard Kowalski, Bazgrołki, Kosma Król, Marek Niedzielski, Plawgo, Sinplus

Gdańsk / 22-23 sierpnia / Plac Zebrań Ludowych

Scena Główna

HEY, Mrozu, BABIE LATO, Coma, Edyta Bartosiewicz „To jest mój sen…”, Natalia Szroeder, Wiktor Dyduła, Zalia, LOR, jucho

NEXT FEST Stage

Bibobit, Briela, Daniel Godson, Daliva, Leon Krześniak, Mateusz Gędek

Poznań / 29-30 sierpnia / Park Cytadela

Scena Główna

Sugababes, HEY, BABIE LATO, Mrozu, Edyta Bartosiewicz „To jest mój sen…”, Zalewski, Ania Dąbrowska, Natalia Szroeder, Mela Koteluk, jucho

NEXT FEST Stage

Angie., Dawid Grzelak, Maja Golec, Metro, Ranko Ukulele, shama

Karnety i bilety jednodniowe są dostępne na www.santanderletniebrzmienia.pl

Organizatorem festiwalu Santander Letnie Brzmienia 2025 jest poznańska agencja koncertowa Good Taste Production. Partnerem wydarzenia jest Eventim. Patroni medialni: RMF, wyborcza.pl, wysokieobcasy.pl, Elle, Onet. Sponsor tytularny: Santander Bank Polska.