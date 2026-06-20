Drake żegna Tay Keitha. Hip-hopowy producent zmarł w wieku 29 lat

Świat muzyki pogrążył się w żałobie po śmierci Tay Keitha, cenionego producenta hip-hopowego, który zmarł w wieku 29 lat. Artysta był znany ze współpracy z największymi gwiazdami rapu, a jego twórczość miała ogromny wpływ na rozwój współczesnego hip-hopu.

Drake postanowił publicznie pożegnać swojego wieloletniego współpracownika, publikując wzruszający wpis w mediach społecznościowych. Raper podkreślił, że Tay Keith wniósł nieoceniony wkład w muzykę i pozostawił po sobie dziedzictwo, które będzie inspirować kolejne pokolenia artystów.

Wzruszający wpis Drake’a

Na swoim profilu na Instagramie Drake opublikował zdjęcie producenta opatrzone napisami „In Loving Memory” oraz „Rest In Peace”. W poście wyraził „niekończącą się i wieczną wdzięczność” za wspólne doświadczenia muzyczne oraz energię, jaką Tay Keith wnosił do każdego projektu.

Zdaniem rapera producent był jedną z najważniejszych postaci współczesnej sceny hip-hopowej, a jego odejście stanowi ogromną stratę dla całego środowiska muzycznego.

Okoliczności śmierci Tay Keitha

Według informacji przekazanych przez służby, ciało Tay Keitha zostało odnalezione w jednym z mieszkań w Nashville w stanie Tennessee. Policja przeprowadziła kontrolę po tym, jak jeden ze znajomych producenta zgłosił obawy związane z brakiem kontaktu z muzykiem.

Pracownicy budynku pomogli funkcjonariuszom dostać się do mieszkania, gdzie odnaleziono ciało 29-letniego artysty. Obecnie trwa postępowanie mające na celu ustalenie dokładnej przyczyny i okoliczności śmierci.

Tay Keith pozostawił trwały ślad w historii hip-hopu

Tay Keith był wielokrotnie doceniany za swoją działalność producencką i współpracę z czołowymi wykonawcami sceny rapowej. Jego charakterystyczne brzmienie przyczyniło się do powstania wielu hitów, które zdobyły popularność na całym świecie.

Śmierć producenta wywołała falę wspomnień i kondolencji ze strony artystów, fanów oraz przedstawicieli branży muzycznej. Wiele osób podkreśla, że jego wpływ na współczesny hip-hop pozostanie widoczny przez długie lata.