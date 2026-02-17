Drake z niesamowitym rekordem na Spotify. 300 utworów ze 100 milionami streamów

fot. mat. pras.

Drake ustanowił nowy rekord na Spotify, stając się pierwszym artystą w historii, którego 300 utworów osiągnęło ponad 100 milionów streamów na platformie. To osiągnięcie nie tylko przewyższa wyniki innych raperów, ale także wszystkich muzyków na świecie.

Skala sukcesu Drake’a na Spotify

Według źródeł z Twittera @HipHopAllDay, drugi najbliższy raper w zestawieniu ma mniej niż połowę liczby utworów osiągających taki poziom popularności. Rekord Drake’a pokazuje zarówno długowieczność jego muzyki, jak i ogromną liczbę hitów w jego katalogu – zarówno solowych, jak i kolaboracji, które wciąż cieszą się ogromną popularnością wśród fanów.

W 2026 roku Drake stał się również pierwszym raperem, który przekroczył 2 miliardy streamów na Spotify, co tylko potwierdza jego pozycję jako jednej z największych gwiazd współczesnej muzyki.

Nadchodzi nowy album „ICEMAN”

Fani Drake’a z niecierpliwością czekają na jego kolejny album „ICEMAN”. Chociaż dokładna data premiery nie została jeszcze ujawniona, artysta od kilku miesięcy publikuje fragmenty nowych utworów, które wywołują dyskusje wśród fanów i generują hype wokół projektu.

Specjaliści i fani spodziewają się, że Drake wkrótce ogłosi niespodziewany drop lub datę premiery, a wiele z jego nowych piosenek może dołączyć do listy utworów ze 100 milionami streamów. To oznacza, że rekord 300 hitów Drake’a na Spotify może jeszcze wzrosnąć.

Drake – dominacja w streamingu i przyszłość muzyki

Drake pozostaje gigantem streamingu z ogromnym potencjałem do dalszych rekordów. Jego katalog stale rośnie, a nowe projekty, takie jak ICEMAN, tylko zwiększają oczekiwania wobec jego kolejnych osiągnięć.