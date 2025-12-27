CGM

Drake o ojcostwie: „Adonis już nie jest mini-mną”

Drake podzielił się swoimi refleksjami na temat ojcostwa i relacji z synem

2025.12.27

opublikował:

Drake o ojcostwie: „Adonis już nie jest mini-mną”

Drake podzielił się swoimi refleksjami na temat ojcostwa i relacji z synem Adonisem Grahamem podczas livestreamu z BenDaDonnn.

Adonis rozwija swoje talenty sportowe

Drake opowiedział, że jego 8-letni syn Adonis, którego ma z Sophie Brussaux, wyróżnia się talentem w piłce nożnej. Podczas rozmowy BenDaDonnn żartował: „Co zrobisz, kiedy zacznie cię bić?” Na to Drake odpowiedział żartobliwie: „Biorę broń”. Ben od razu przypomniał, że raczej trzeba będzie wrócić do treningów w siłowni.

Raper przyznał również, że Adonis „już nie jest jego mini-nim”, co pokazuje, że jego syn rozwija własną osobowość i pasje.

Drake i projekt „Iceman”

Podczas livestreamu Drake zdradził również informacje o swoim nadchodzącym albumie „Iceman”. Choć nie podał konkretnej daty premiery, zapowiedział ostatnią podróż nagraniową przed wydaniem projektu. Raper przestrzegł fanów: „Iceman nadchodzi, lepiej się przygotujcie i zróbcie miejsce.”

Gest Drake’a wobec Quavo i Saweetie

Drake opowiedział także o anegdocie związanej z niebieskim Bentleyem, który Quavo podarował Saweetie. Raper postanowił odkupić samochód i oddać go Quavo, przy okazji organizując małą imprezę, aby spotkać się z przyjacielem.

Tagi


Popularne newsy

Muniek Staszczyk o wyrzuceniu dwóch kolegów z T.Love: „W zespole nie może grać dziesięciu Lewandowskich”
NEWS

Muniek Staszczyk o wyrzuceniu dwóch kolegów z T.Love: „W zespole nie może grać dziesięciu Lewandowskich”

JIMEK ponownie wystąpił ze Snoop Doggiem podczas świątecznego halftime show NFL
NEWS

JIMEK ponownie wystąpił ze Snoop Doggiem podczas świątecznego halftime show NFL

Sokół dał przeczytać swoją powieść kilku raperom przed premierą. Ciekawe zmiany zaproponował Quebo
NEWS

Sokół dał przeczytać swoją powieść kilku raperom przed premierą. Ciekawe zmiany zaproponował Quebo

Maciej Maleńczuk ostro o raperach:”Cały rap goniłbym i lał pasem po dupie za to, co wyprawiają”
NEWS

Maciej Maleńczuk ostro o raperach:”Cały rap goniłbym i lał pasem po dupie za to, co wyprawiają”

Fabolous dissuje 50 Centa w świątecznym freestyle’u
NEWS

Fabolous dissuje 50 Centa w świątecznym freestyle’u

Tragiczna śmierć 26-letniej gwiazdy musicalu. Imani Smith została zamordowana przez swojego chłopaka
NEWS

Tragiczna śmierć 26-letniej gwiazdy musicalu. Imani Smith została zamordowana przez swojego chłopaka

Sokół zapowiedział na 2026 rok album z innym raperem: „Myślę, że to się wydarzy w tym roku”
NEWS

Sokół zapowiedział na 2026 rok album z innym raperem: „Myślę, że to się wydarzy w tym roku”

Polecane

CGM
Sokół zapowiedział na 2026 rok album z innym raperem: „Myślę, że to się wydarzy w tym roku”

Sokół zapowiedział na 2026 rok album z innym raperem: „Myślę, że ...

Wojtek był gościem Bartka Chacińskiego w podcaście Polityki

2 godziny temu

CGM
Keefe D chce, aby sąd odrzucił dowody w sprawie morderstwa Tupaca

Keefe D chce, aby sąd odrzucił dowody w sprawie morderstwa Tupaca

Sprawa morderstwa Tupaca Shakura wciąż budzi emocje

3 godziny temu

CGM
Nowa dziewczyna Blueface’a: „Biblia mówi, że mężczyzna będzie zdradzał”

Nowa dziewczyna Blueface’a: „Biblia mówi, że mężczyzna będ ...

Nevaeh Akira nie przejmuje się zdradami swojego chłopaka

3 godziny temu

CGM
Kanye West i Bianca Censori na kameralnej randce w Wigilię

Kanye West i Bianca Censori na kameralnej randce w Wigilię

„Dziadek do orzechów” w Los Angeles

3 godziny temu

CGM
Ice Spice przyznała, że  „Nigdy nie było prawdziwego beefu z Latto”

Ice Spice przyznała, że  „Nigdy nie było prawdziwego beefu z Latto”

Fani i media tworzyli napięcie

3 godziny temu

CGM
„Przez długi czas nie chciałem wchodzić w szczegóły, bo uważałem, że pewne sprawy powinny zostać między nami” – Muniek Staszczyk o rozstaniu z wieloletnimi członkami T.LOVE

„Przez długi czas nie chciałem wchodzić w szczegóły, bo uważałem ...

Rozstania z Sidneym Polakiem i Janem Benedekiem bardzo dotknęły lidera T.Love

3 godziny temu