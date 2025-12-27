Drake o ojcostwie: „Adonis już nie jest mini-mną”

Drake podzielił się swoimi refleksjami na temat ojcostwa i relacji z synem Adonisem Grahamem podczas livestreamu z BenDaDonnn.

Adonis rozwija swoje talenty sportowe

Drake opowiedział, że jego 8-letni syn Adonis, którego ma z Sophie Brussaux, wyróżnia się talentem w piłce nożnej. Podczas rozmowy BenDaDonnn żartował: „Co zrobisz, kiedy zacznie cię bić?” Na to Drake odpowiedział żartobliwie: „Biorę broń”. Ben od razu przypomniał, że raczej trzeba będzie wrócić do treningów w siłowni.

Raper przyznał również, że Adonis „już nie jest jego mini-nim”, co pokazuje, że jego syn rozwija własną osobowość i pasje.

Drake i projekt „Iceman”

Podczas livestreamu Drake zdradził również informacje o swoim nadchodzącym albumie „Iceman”. Choć nie podał konkretnej daty premiery, zapowiedział ostatnią podróż nagraniową przed wydaniem projektu. Raper przestrzegł fanów: „Iceman nadchodzi, lepiej się przygotujcie i zróbcie miejsce.”

Gest Drake’a wobec Quavo i Saweetie

Drake opowiedział także o anegdocie związanej z niebieskim Bentleyem, który Quavo podarował Saweetie. Raper postanowił odkupić samochód i oddać go Quavo, przy okazji organizując małą imprezę, aby spotkać się z przyjacielem.