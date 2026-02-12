Drake kupił czapkę Pablo Escobara? Bandyta był odpowiedzialny za śmierć od czterech do pięciu tysięcy osób

CGM

2026.02.12

Drake po raz kolejny zaskoczył fanów swoją kolekcją unikatowych przedmiotów. Tym razem artysta najprawdopodobniej wszedł w posiadanie czapki Boston Celtics, która miała należeć do Pablo Escobara, znanego jako „Król Kokainy”.

Tajemniczy post Drake’a na Instagramie

W czwartek (12 lutego) raper opublikował na Instagram Stories zdjęcie zielonej czapki Celtics leżącej na marmurowym stole wśród dekoracyjnych przedmiotów. Nie dodał żadnego podpisu, co tylko podsyciło spekulacje.

Chwilę później Drake udostępnił kadr z dokumentu z 1987 roku, na którym Pablo Escobar ma na głowie bardzo podobną – jeśli nie identyczną – czapkę. To wystarczyło, by internet połączył fakty.

Aukcja eBay i cena 75 tysięcy dolarów

Choć Drake nie ujawnił, skąd pochodzi przedmiot, w sieci szybko odnaleziono archiwalne ogłoszenie z eBay. Zielona czapka Boston Celtics była wystawiona przez konto o nazwie PabloEscobarEstate za 75 000 dolarów (lub najlepszą ofertę).

Z opisu wynikało, że czapka została zabrana z domu Escobara w Medellín i jest „dokładnie tym egzemplarzem”, który widać w dokumencie z 1987 roku. Do przedmiotu miał być dołączony dokument z podpisem Roberto Escobara, brata Pablo, potwierdzający autentyczność.

Aukcja zakończyła się w styczniu, jednak ostateczna kwota sprzedaży nie została ujawniona.

Pablo Escobar – ikona popkultury czy bezwględny morderca?

Pablo Escobar zginął w 1993 roku podczas starcia z policją w Medellín. Mimo upływu lat pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w historii przestępczości, a jego wizerunek wielokrotnie pojawiał się w kulturze popularnej – m.in. w serialu Narcos czy w tytule albumu Kanye Westa The Life of Pablo.

Szacunki dotyczące liczby ofiar, za których śmierć odpowiada Pablo Escobar, różnią się w zależności od źródeł. Najczęściej podaje się, że był odpowiedzialny za około 4 000–5 000 zabójstw w latach 80. i na początku 90. XX wieku.

W tej liczbie znajdują się m.in.:

  • ok. 200 sędziów i urzędników sądowych

  • ponad 1 000 policjantów

  • dziennikarze

  • politycy (m.in. kandydat na prezydenta Luis Carlos Galán)

  • cywile, którzy zginęli w zamachach bombowych

Jednym z najtragiczniejszych zamachów było:

  • zestrzelenie samolotu Avianca w 1989 r. – 110 ofiar

  • zamach na budynek DAS (kolumbijskiej policji politycznej) – ponad 50 zabitych

Dokładna liczba nigdy nie została oficjalnie ustalona, ale historycy i kolumbijskie źródła najczęściej podają właśnie przedział 4–5 tysięcy ofiar.

Drake i kolekcjonerskie perełki

Drake od lat znany jest z zamiłowania do luksusowych i historycznych przedmiotów. Jeśli doniesienia się potwierdzą, czapka Pablo Escobara może być jednym z najbardziej kontrowersyjnych elementów w jego kolekcji.

Na razie artysta nie skomentował zakupu wprost – ale internet już wydał swój werdykt.


