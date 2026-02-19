CGM

Trump pytał raperkę czy jej paznokcie są prawdziwe...

2026.02.19

Donald Trump zachwycony urodą Nicki Minaj. Prezydent USA zwrócił uwagę na jej cerę i paznokcie…

Foto: whitehouse.gov

Podczas obchodów Miesiąca Historii Czarnoskórych w White House, były prezydent Donald Trump nie szczędził pochwał dla Nicki Minaj. W swoim wystąpieniu podkreślił jej urodę oraz elegancję, zwracając uwagę na cerę i paznokcie artystki.

Trump komplementuje Nicki Minaj

„A co z Nicki Minaj?” – powiedział Trump, jak pokazuje nagranie udostępnione przez DRM News. „Kochamy Nicki Minaj, prawda? Ja ją uwielbiam. Była tutaj kilka tygodni temu. Jest tak piękna. Jej skóra jest przepiękna. Powiedziałem: ‚Nicki, jesteś taka piękna!’ Jej paznokcie, paznokcie! Tak długie! Zapytałem: ‚Nicki, czy są prawdziwe?’ Powiedziała, że nie chce o tym rozmawiać. Ale była tak piękna i wspaniała, i rozumie to, wiecie? Co ważniejsze, szczerze mówiąc, rozumie to.”

Słowa Trumpa padły kilka dni po tym, jak Nicki Minaj podzieliła się w mediach społecznościowych zdjęciami generowanymi przez AI, pokazującymi ją razem z Trumpem liczącym pieniądze.

Wcześniejsze komplementy Trumpa

Już wcześniej, podczas premiery filmu Melania, Trump chwalił Minaj:

„Nicki Minaj jest fantastyczna – powiedział wówczas. – To wspaniała osoba. Była taka miła i rozumie, co robimy. Pomagamy dzieciom dorastać. Będą bogaci. I ona to rozumie. Wspierała nas od początku. Uważam, że Nicki Minaj to zwyciężczyni. Fantastyczna.”

Nicki Minaj otwarcie o wsparciu Trumpa

Raperka również nie kryje swojego poparcia dla byłego prezydenta. Podczas spotkania z Departamentem Skarbu USA, poświęconego Trump Accounts, przyznała:

„Nie wiem, co powiedzieć, ale mogę powiedzieć, że prawdopodobnie jestem numer jeden wśród fanów prezydenta – przyznała. – I to się nie zmieni. Nienawiść czy opinie innych ludzi wcale mnie nie dotykają. Wręcz przeciwnie, motywuje mnie to do jeszcze większego wspierania go.”

Obie strony wyraźnie pokazują, że mają wzajemne uznanie i poparcie, co jest szeroko komentowane w mediach społecznościowych i branżowych portalach informacyjnych.

 

