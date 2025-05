Donald Trump ułaskawił popularnego rapera

foto: Shealah Craighead / oficjalne materiały prasowe Białego Domu

Do ułaskawionych wcześniej przez Donalda Trumpa Lil Wayne’a i Kodaka Blacka właśnie dołączył kolejny raper. Po odsiedzeniu 23 miesięcy za kratami Kentrell DeSean Gaulden, znany bardziej jako NBA YoungBoy, wychodzi na wolność.

Raper został skazany za posiadanie broni palnej, którą znaleziono podczas kręcenia teledysku do „Baton Rouge”. Po przeszukaniu domu artysty policjanci odkryli, że broni jest więcej.

NBA YoungBoy szykuje się do trasy koncertowej

Jakby tego było mało, raper przyznał się do udziału w oszustwie związanym z receptami na leki, co przełożyło się na grzywnę w wysokości 25 tys. dolarów, nie dołożyło mu jednak kolejnych miesięcy bądź lat do zasądzonego wcześniej wyroku.

NBA YoungBoy został skazany na 23 miesiące więzienia oraz pięć nadzoru prokuratorskiego. Raper od marca przebywał w areszcie domowym. Teraz stał się wolnym człowiekiem, dzięki czemu nie będzie musiał m.in. przechodzić regularnych testów narkotykowych.

Manager rapera zapowiedział, że jego podopieczny wkrótce ruszy w trasę koncertową.