Donald Trump: Kanye West nie jest nikim. To on przedstawił mi Nicka Fuentesa

fot. mat. pras.

Prezydent Donald Trump przyznał, że to Kanye West był osobą, która kilka lat temu wprowadziła do Mar-a-Lago białego nacjonalistę Nicka Fuentesa. Wypowiedź Trumpa padła podczas obrony wywiadu Tuckera Carlsona z Fuentesem, który wywołał krytykę w szeregach Partii Republikańskiej.

Trump najpierw mówi „to jest ktoś” – później ujawnia Ye

Podczas wspomnień Trump najpierw określił Kanye jako „kogoś ważnego dla niego”, który nieświadomie zaprosił Fuentesa do domu Trumpa.

Były prezydent dystansuje się od Nicka Fuentesa

Trump starał się oddzielić swoją osobę od Fuentesa, twierdząc, że nie znał go wcześniej, zanim pojawił się w Mar-a-Lago razem z Ye, wywołując kontrowersje w GOP i krytykę ze strony liderów, w tym Mitcha McConnella.

Wolność mediów według Trumpa

Na krótkiej rozmowie z reporterami na lotnisku Palm Beach International Airport Trump zaznaczył, że Tucker Carlson powinien mieć prawo do przeprowadzania wywiadów z kimkolwiek chce, niezależnie od poglądów politycznych gościa, aby ludzie mogli samodzielnie ocenić informacje.