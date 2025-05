Donald Trump jako papież na oficjalnym profilu Białego Domu. Skiba bezlitośnie: „Zwykły głupek o mentalności urwisa z podstawówki”

fot. Karol Makurat / Tarakum Photography

Donald Trump nie przestaje zaskakiwać. Tuż przed konklawe, które ma wyłonić następcę zmarłego papieża Franciszka, prezydent Stanów Zjednoczonych udostępnił grafikę, przy pomocy której sugeruje, że w sumie to on sam świetnie sprawdziłby się w tej roli. Krzysztof Skiba, który nigdy nie sympatyzował z Donaldem Trumpem, teraz bezlitośnie skomentował post amerykańskiego polityka.

„Świat jest w rękach wariata. Mamy prze**bane”

– WARIAT. Dzisiaj na oficjalnej stronie Białego Domu zamieszczono zdjęcie Donalda Trumpa w roli papieża. Byłoby to śmieszne, gdyby Trump był amerykańskim komikiem. Byłoby to zabawne, gdyby był gwiazdą rocka. Byłby to pyszny żart, gdyby jego autor był gwiazdą telewizji śniadaniowych i uczył ludzi jak przyrządzać owsiankę.

Może dałoby się te kpiny z wierzących i bogobojnych katolików zrozumieć, gdyby Trump był popularnym ateistą i lewicowym aktywistą, albo tancerzem w nocnym klubie dla społeczności LGBT.

To jednak jest niestety aktualny prezydent USA. Zwykły głupek o mentalności urwisa z podstawówki. Przepowiednie futurologów i pisarzy się spełniły. Świat jest w rękach wariata. Mamy prze**bane – napisał Skiba.