Don Toliver prezentuje „Tiramisu”

fot. mat. pras.

Don Toliver zaskakuje nowym singlem „Tiramisu”, gładkim utworem, który mistrzowsko łączy gatunki. Wyprodukowany przez Cardo Got Wings utwór idealnie oddaje charakterystyczne brzmienie artysty z Houston.

Rok 2024 był rokiem wielkiego sukcesu, za sprawą albumu „HARDSTONE PSYCHO”, który zadebiutował na 1. miejscu listy Billboard Top R&B/Hip-Hop Albums Chart i był czwartym z rzędu debiutem w Top 10 na liście Billboard 200.

Hity Dona Tolivera zdefiniowały brzmienie współczesnego pokolenie

Z ponad 37 milionami słuchaczy miesięcznie na Spotify i miliardami globalnych streamów, Don Toliver pozostaje w czołówce artystów, którzy zacierają granice gatunków. Jego przeboje, w tym „No Idea”, „After Party”, „Lemonade”, „Private Landing” oraz „No Pole”, pomogły zdefiniować brzmienie współczesnego pokolenia. Ponadto artysta stworzył interaktywne doświadczenie w grze „Fortnite”, promując „HARDSTONE PSYCHO”, a jego trasa koncertowa po arenach została w całości wyprzedana.