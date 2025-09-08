Szukaj
Don Toliver prezentuje „Tiramisu”

Producentem nowego singla jest Cardo Got Wings.

2025.09.08

Don Toliver zaskakuje nowym singlem „Tiramisu”, gładkim utworem, który mistrzowsko łączy gatunki. Wyprodukowany przez Cardo Got Wings utwór idealnie oddaje charakterystyczne brzmienie artysty z Houston.

Rok 2024 był rokiem wielkiego sukcesu, za sprawą albumu „HARDSTONE PSYCHO”, który zadebiutował na 1. miejscu listy Billboard Top R&B/Hip-Hop Albums Chart i był czwartym z rzędu debiutem w Top 10 na liście Billboard 200.

Hity Dona Tolivera zdefiniowały brzmienie współczesnego pokolenie

Z ponad 37 milionami słuchaczy miesięcznie na Spotify i miliardami globalnych streamów, Don Toliver pozostaje w czołówce artystów, którzy zacierają granice gatunków. Jego przeboje, w tym „No Idea”, „After Party”, „Lemonade”, „Private Landing” oraz „No Pole”, pomogły zdefiniować brzmienie współczesnego pokolenia. Ponadto artysta stworzył interaktywne doświadczenie w grze „Fortnite”, promując „HARDSTONE PSYCHO”, a jego trasa koncertowa po arenach została w całości wyprzedana.

