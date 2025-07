Dokument o Eminemie zmierza do kin. Pierwszy zwiastun już dostępny

fot. mat. pras.

Wielkimi krokami na wielki ekran film dokumentalny poświęcony Eminemowi. Niestety, produkcja zatytułowana „STANS” będzie miała ograniczoną dystrybucję kinową – będzie można zobaczyć ją jedynie 7 sierpnia.

Stan w kinach tylko jednego dnia

Amerykanie mogą kupować bilety na „STANS” już teraz. Pozostali muszą poczekać do 24 lipca. Na osłodę pozostaje możliwość obejrzenia pierwszego trailera produkcji.

Zwiastun otwiera definicja „stana”, która w 2019 r. trafiła do brytyjskich dzienników i oznacza „nadgorliwego lub obsesyjnego fana konkretnej gwiazdy”. W dalszej części materiału padają pytania o utwór sprzed 25 lat – po co Eminem napisał utwór „Stan”, czy bazuje on na prawdziwej historii – to jedynie część pytań, które pojawiają się w zwiastunie.