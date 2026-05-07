Jay-Z pojawił się na Met Gali z jednym z najrzadszych zegarków na świecie

Podczas tegorocznej Met Gala 2026 większość uwagi skupiała się na spektakularnych stylizacjach gwiazd. Jednak dla miłośników luksusowych zegarków prawdziwą sensacją okazał się detal na nadgarstku Jay-Z. Legendarny raper pojawił się na czerwonym dywanie w jednym z najrzadszych i najbardziej skomplikowanych czasomierzy świata.

Jay-Z postawił na wyjątkowy model Patek Philippe

Jay-Z zaprezentował podczas wydarzenia model Patek Philippe Grandmaster Chime Ref. 6300G-001, którego wartość szacowana jest na około 6 milionów dolarów.

Ekskluzywny zegarek został zestawiony z eleganckim garniturem od Louis Vuitton, tworząc jedną z najbardziej komentowanych stylizacji wieczoru.

Dla znawców branży luksusowych czasomierzy wybór tego modelu był jasnym sygnałem, że Jay-Z pozostaje jednym z najbardziej cenionych kolekcjonerów zegarków w świecie hip-hopu.

Jeden z najbardziej skomplikowanych zegarków świata

Model Grandmaster Chime uchodzi za jeden z najbardziej zaawansowanych technicznie zegarków naręcznych, jakie kiedykolwiek stworzyła marka Patek Philippe.

Czasomierz posiada aż 20 komplikacji mechanicznych, dwa niezależne cyferblaty oraz obrotową kopertę wykonaną z 18-karatowego białego złota. Wśród funkcji znajdują się m.in.:

repetier minutowy,

wieczny kalendarz,

druga strefa czasowa,

automatyczny system wybijania godzin i kwadransów,

funkcja petite sonnerie.

Co ciekawe, opracowanie tego modelu zajęło producentowi aż osiem lat.

Najgłośniejszy zegarek Met Gali 2026

Choć na czerwonym dywanie pojawiło się wiele luksusowych dodatków, zegarek Jay-Z wywołał ogromne zainteresowanie kolekcjonerów i ekspertów od horologii.

Dla porównania Dwayne Johnson miał na sobie wart około 3 milionów dolarów model Jacob & Co. Billionaire III. Mimo wyższej ceny to właśnie Patek Philippe Jay-Z uznawany jest przez wielu ekspertów za bardziej prestiżowy i wyjątkowy technicznie.

Jay-Z od lat uchodzi za znawcę luksusowych zegarków

Raper od dawna buduje reputację jednego z największych kolekcjonerów luksusowych czasomierzy w show-biznesie. Eksperci podkreślają, że jego wybory nie są przypadkowe i wykraczają poza zwykłe kupowanie drogich akcesoriów dla rozgłosu.

Wybór modelu Grandmaster Chime podczas Met Gali został odebrany jako subtelny pokaz wiedzy oraz pasji do sztuki zegarmistrzowskiej.

Met Gala 2026 ponownie przyciągnęła największe gwiazdy

Met Gala 2026 tradycyjnie zgromadziła największe nazwiska świata muzyki, filmu i mody. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Costume Art” i ponownie stała się jednym z najważniejszych wydarzeń popkulturowych roku.

Choć media skupiały się głównie na kreacjach celebrytów, to właśnie luksusowy zegarek Jay-Z okazał się jednym z najbardziej imponujących elementów całego wieczoru.