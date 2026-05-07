Ministerstwo Finansów rozwiewa wątpliwości – 282 miliony zebrane przez Bedoesa i Łatwoganga nie podlegają opodatkowaniu

2026.05.07

Latwo Bedoes YT

Pod koniec kwietnia internetowa społeczność była świadkiem jednego z największych wydarzeń charytatywnych w historii polskiego internetu. Influencer Piotr Garkowski, znany jako Łatwogang i Bedoes przeprowadzili specjalny stream, podczas którego udało się zebrać ponad 280 milionów złotych na rzecz fundacji Cancer Fighters.

Akcja natychmiast odbiła się szerokim echem w mediach, ale równie szybko pojawiły się pytania o kwestie podatkowe i formalne związane z tak ogromną kwotą.

Rekordowa zbiórka w polskim internecie

Stream Łatwoganga przeszedł do historii jako jedna z największych internetowych zbiórek charytatywnych w Polsce. Zaangażowanie widzów, influencerów i partnerów wydarzenia sprawiło, że wynik finansowy przerósł wszelkie wcześniejsze prognozy.

Zebrane środki mają zostać przeznaczone na wsparcie osób chorych onkologicznie oraz rozwój działań statutowych fundacji Cancer Fighters.

Ministerstwo Finansów rozwiewa wątpliwości

Po fali spekulacji głos zabrało Ministerstwo Finansów, które jednoznacznie wyjaśniło kwestie podatkowe związane z akcją.

Resort podkreślił, że fundacje posiadające status organizacji pożytku publicznego mogą korzystać ze zwolnień podatkowych, jeśli środki przeznaczane są na cele statutowe, takie jak ochrona zdrowia czy działalność dobroczynna.

W przypadku Cancer Fighters oznacza to, że cała zebrana kwota może zostać wykorzystana na cele statutowe bez konieczności odprowadzania podatku dochodowego.

Ulgi także dla darczyńców

Ministerstwo Finansów przypomniało również, że osoby wspierające fundację mogą skorzystać z ulg podatkowych. Darowizny można odliczyć od podstawy opodatkowania w rocznym rozliczeniu PIT lub CIT, zgodnie z obowiązującymi limitami.

W praktyce oznacza to, że zarówno organizacja, jak i wspierający ją darczyńcy mogą liczyć na preferencyjne zasady podatkowe, co dodatkowo zachęca do udziału w tego typu akcjach.

