Prosto oddaje hołd Pono. Wyjątkowy T-shirt upamiętnia legendę polskiego hip-hopu

Śmierć Pono wstrząsnęła fanami oraz całym środowiskiem hip-hopowym w Polsce. Artysta, który przez lata współtworzył historię rodzimego rapu, zmarł w listopadzie 2025 roku w wieku 49 lat. Teraz marka Prosto postanowiła uczcić jego pamięć wyjątkowym projektem o symbolicznym znaczeniu.

Śmierć Pono poruszyła środowisko muzyczne

Informację o śmierci rapera przekazał Sokół za pośrednictwem mediów społecznościowych. W emocjonalnym wpisie wspominał Pono jako przyjaciela, z którym rozpoczynał muzyczną drogę i tworzył fundamenty polskiego hip-hopu.

Wiadomość wywołała ogromne poruszenie zarówno wśród fanów, jak i artystów związanych ze sceną rapową. Wielu muzyków podkreślało, że Pono był nie tylko utalentowanym twórcą, ale także osobą niezwykle charakterystyczną, szczerą i pełną pozytywnej energii.

Przyczyna śmierci rapera

O kulisach śmierci artysty opowiedział Muniek Staszczyk w podcaście „1 NA 1”. Lider T.Love zdradził, że kontaktował się z Sokołem, który przekazał mu, iż przyczyną śmierci Pono był zawał serca.

Muniek wspominał rapera jako serdecznego i zawsze uśmiechniętego człowieka. Podkreślił również, że odejście kolejnych przedstawicieli starszego pokolenia muzyków jest niezwykle bolesne dla całego środowiska artystycznego.

Prosto tworzy wyjątkowy tribute dla Pono

W odpowiedzi na ogromne emocje związane z odejściem rapera marka Prosto przygotowała specjalny projekt „Pono Hold”. To limitowany T-shirt stworzony jako forma tribute dla Rafała „Pono” Poniedzielskiego.

Koszulka ma nie tylko wymiar modowy, ale przede wszystkim symboliczny. Jak podkreślają twórcy projektu, jest ona wyrazem pamięci, szacunku oraz wsparcia dla rodziny zmarłego artysty.

Cały dochód ze sprzedaży koszulki zostanie przekazany córce Pono, co dodatkowo podkreśla wyjątkowy charakter inicjatywy.

Symboliczny projekt z ważnym przekazem

T-shirt został wykonany z wysokiej jakości bawełny o gramaturze 220 g i posiada klasyczny, regularny krój. Na froncie znalazła się grafika związana z projektem tribute, natomiast na plecach umieszczono subtelny detal nawiązujący do pamięci o artyście.

Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem fanów polskiego rapu, którzy traktują go nie tylko jako element garderoby, ale także formę oddania hołdu jednej z ważniejszych postaci rodzimej sceny hip-hopowej.

Pono pozostanie ważną postacią polskiego rapu

Pono przez lata był jedną z najbardziej charakterystycznych postaci polskiego hip-hopu. Jego działalność muzyczna oraz wpływ na rozwój sceny rapowej sprawiły, że na stałe zapisał się w historii gatunku.

Dla wielu fanów pozostanie symbolem autentyczności, niezależności i oldschoolowego podejścia do muzyki. Tribute przygotowany przez Prosto pokazuje, że pamięć o artyście nadal jest bardzo żywa.