CGM

Prosto oddaje hołd Pono. Wyjątkowy T-shirt upamiętnia legendę polskiego hip-hopu

"To więcej niż T-shirt - to gest, który zostaje"

2026.05.07

opublikował:

Pono-2021-fot.-Tarasok

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Śmierć Pono wstrząsnęła fanami oraz całym środowiskiem hip-hopowym w Polsce. Artysta, który przez lata współtworzył historię rodzimego rapu, zmarł w listopadzie 2025 roku w wieku 49 lat. Teraz marka Prosto postanowiła uczcić jego pamięć wyjątkowym projektem o symbolicznym znaczeniu.

Śmierć Pono poruszyła środowisko muzyczne

Informację o śmierci rapera przekazał Sokół za pośrednictwem mediów społecznościowych. W emocjonalnym wpisie wspominał Pono jako przyjaciela, z którym rozpoczynał muzyczną drogę i tworzył fundamenty polskiego hip-hopu.

Wiadomość wywołała ogromne poruszenie zarówno wśród fanów, jak i artystów związanych ze sceną rapową. Wielu muzyków podkreślało, że Pono był nie tylko utalentowanym twórcą, ale także osobą niezwykle charakterystyczną, szczerą i pełną pozytywnej energii.

Przyczyna śmierci rapera

O kulisach śmierci artysty opowiedział Muniek Staszczyk w podcaście „1 NA 1”. Lider T.Love zdradził, że kontaktował się z Sokołem, który przekazał mu, iż przyczyną śmierci Pono był zawał serca.

Muniek wspominał rapera jako serdecznego i zawsze uśmiechniętego człowieka. Podkreślił również, że odejście kolejnych przedstawicieli starszego pokolenia muzyków jest niezwykle bolesne dla całego środowiska artystycznego.

Prosto tworzy wyjątkowy tribute dla Pono

W odpowiedzi na ogromne emocje związane z odejściem rapera marka Prosto przygotowała specjalny projekt „Pono Hold”. To limitowany T-shirt stworzony jako forma tribute dla Rafała „Pono” Poniedzielskiego.

Koszulka ma nie tylko wymiar modowy, ale przede wszystkim symboliczny. Jak podkreślają twórcy projektu, jest ona wyrazem pamięci, szacunku oraz wsparcia dla rodziny zmarłego artysty.

Cały dochód ze sprzedaży koszulki zostanie przekazany córce Pono, co dodatkowo podkreśla wyjątkowy charakter inicjatywy.

Symboliczny projekt z ważnym przekazem

T-shirt został wykonany z wysokiej jakości bawełny o gramaturze 220 g i posiada klasyczny, regularny krój. Na froncie znalazła się grafika związana z projektem tribute, natomiast na plecach umieszczono subtelny detal nawiązujący do pamięci o artyście.

Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem fanów polskiego rapu, którzy traktują go nie tylko jako element garderoby, ale także formę oddania hołdu jednej z ważniejszych postaci rodzimej sceny hip-hopowej.

Pono pozostanie ważną postacią polskiego rapu

Pono przez lata był jedną z najbardziej charakterystycznych postaci polskiego hip-hopu. Jego działalność muzyczna oraz wpływ na rozwój sceny rapowej sprawiły, że na stałe zapisał się w historii gatunku.

Dla wielu fanów pozostanie symbolem autentyczności, niezależności i oldschoolowego podejścia do muzyki. Tribute przygotowany przez Prosto pokazuje, że pamięć o artyście nadal jest bardzo żywa.

Tagi


Popularne newsy

fot. Lucyna Lewandowska
NEWS

Pol’and’Rock Festival 2026 z nowymi gwiazdami – Jurek Owsiak ogłasza kolejne zespoły

Sokół-Flintesencja-2021-@piotr_tarasewicz-@cgm.pl-5
NEWS

„Rysio, taxi driver” – rapował Sokół w klutowym kawałku WWO. Tym taksówkarzem był ojciec warszawskiego rapera

lil narcyz YT
NEWS

Lil Narcyz nie żyje. 23-letni comedy-raper zginął w Chorwacji

Mata Polo G
NEWS

Znana aktorka dzięki Macie dowiedziała się, że ma spektrum autyzmu

Kalwi i remi
NEWS

Kalwi i Remi są warci grube miliony. Wyceniono ich katalog muzyczny

Dawid Podsiadło fot. P. Tarasewicz
NEWS

Dawid Podsiadło lepszy niż Oskar Cyms. Daria Zawiałow wyżej niż sanah. Kuban najpopularniejszy z polskich raperów

M.I.A.
NEWS

M.I.A. wyrzucona z trasy koncertowej Kid Cudiego. Artystka odniosła się do decyzji rapera

Polecane

CGM
Jay-Z

Jay-Z pojawił się na Met Gali z jednym z najrzadszych zegarków na świe ...

Luksusowy zegark warty miliony dolarów

5 minut temu

CGM
Blueface Chrisean Rock

Blueface twierdzi, że Chrisean Jr. nie jest jego synem. Kolejny rozdzi ...

Relacja pomiędzy Bluefacme i Chrisean Rock od lat wzbudza ogromne emocje

14 minut temu

CGM
Mick Jagger Rolling Stones Warszawa

The Rolling Stones ogłaszają nowy album „Foreign Tongues”. ...

Na krążku usłyszmy także ostatnie nagrania zmarłego Charliego Wattsa

17 minut temu

CGM
okokJulia Wieniawa foto @piotr_tarasewicz-67

Kayah i Julia Wieniawa gwiazdami finału „Tańca z gwiazdami&#8221 ...

Jurorzy przygotowali wyjątkowe wyzwanie dla finalistów

29 minut temu

CGM
lil narcyz YT

Lil Narcyz nie żyje. 23-letni comedy-raper zginął w Chorwacji

Młody twórca był poszukiwany od kilku tygodni

10 godzin temu

CGM
Mrozu 2026 1 OK

„Nie ma miejsca jak dom” – nowy singiel Mroza ma szansę podbić l ...

Zapowiedź nowego albumu Mroza

10 godzin temu